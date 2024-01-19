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Пятница 19 января

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Почему Рыжий из "Иванушек" вынес запрет на брак до 30 лет для своего сына

Почему Рыжий из "Иванушек" вынес запрет на брак до 30 лет для своего сына
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Андрей Григорьев-Апполонов считает, что сын пошел в него в вопросах брака. Жениться до 30 лет своему отпрыску он запретил.

За плечами Андрея Григорьева-Апполонова два брака. От второго союза у Рыжего из "Иванушек" двое сыновей – Иван и Артемий. Старший Иван живет вместе с отцом в Москве, а младший – в Санкт-Петербурге с мамой. По словам знаменитости, Артемий приезжает к нему в гости на каникулах, и они часто созваниваются. Гастроли в Питере всегда сопровождаются совместными походами в кино и посиделками в ресторанчиках.

Артемий учится в 8-м классе и увлекается творчеством. Как рассказывает Григорьев-Апполонов, его младший отпрыск подает большие надежды в художественном искусстве. Так, например, недавно сын подарил отцу картину с изображением льва. Эта работа очень радует Андрея, ведь лев, по его признанию, – и любимое животное, и знак зодиака артиста.

А вот старший сын Иван уже совсем взрослый – парню 20 лет. Он занимается профессиональным спортом и учится в МГИМО, с гордостью заявил отец. Однако на вопрос о личной жизни старшего сына рыжий из "Иванушек" ответил, что у сына уже есть подружка, но со свадьбой он не торопится. Артист намекнул, что юный спортсмен, похоже, в этом деле пошел в него. После Григорьев-Апполонов уточнил, что вообще запретил сыну жениться до 30 лет. "Рановато", – уточнил заботливый отец.

19 января 2024, 17:13
Lady.mail.ru✓ Надежный источник

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Михаил Пореченков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Иван Охобыстин. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никита Михалков. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Екатерина Климова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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