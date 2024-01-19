Отдавшая 19 миллионов за пластическую операцию Боня вновь обратилась к косметологу

Экс-участница шоу "Дом-2" вернулась к уколам красоты после дорогостоящей операции. Виктория Боня посетила косметолога в Лос-Анджелесе.

В прошлом году популярная модель серьезно занялась своим лицом. В конце лета 43-летняя знаменитость решила пойти по стопам многих голливудских звезд и сделать ту самую операцию "лисьи глазки". И даже внушительная сумма не остановила бывшую участницу шоу "Дом-2". За изменения во внешности Виктории Боне пришлось отдать почти 20 миллионов рублей.

В итоге, звездный хирург Чиа Чи Као сделал модели подтяжку бровей, лифтинг век и установил импланты. Вся процедура заняла более 14 часов. После операции Виктория Боня делилась со своими подписчиками эмоциями. Она почти сразу была довольна результатом. Однако, по всей видимости, не до конца.

Стало известно, что отдавшая 19 миллионов рублей за пластическую операцию Виктория Боня вновь обратилась к косметологу. На днях звезда отправилась в Лос-Анджелес, чтобы снять контент для своего блога. Помимо этого она решила посетить своего любимого специалиста, который еще шесть назад делал ей уколы красоты.

"Если ты приезжаешь в Голливуд, то будет странно не воспользоваться лучшими голливудскими специалистами", – поделилась Виктория Боня.

Поход к косметологу вызвал большой резонанс у подписчиков звезды. Многие не поняли, зачем делать дорогостоящую операцию, а затем снова прибегать к уколам красоты. Кроме того, злопыхатели не упустили возможности пошутить над Викторией Боней.

"Привет, Майкл Джексон. Он тоже не смог остановится", – написала одна из подписчиц знаменитости.

Ранее "Дни.ру" писали, что Виктория Боня отдыхает с бывшим мужем и новым возлюбленным.