Непрощенный беглец Киркоров получил новый удар под дых

Никакие извинения не помогли Филиппу Киркорову вернуться обратно на сцену.

Народному артисту России Филиппу Киркорову сегодня не позавидуешь. 56-летний музыкант блистал на отечественной сцене с 1985 года, но всего лишь одна безрассудная выходка стоила ему карьеры, по крайней мере, временно. Певец и раньше попадал в громкие скандалы, однако "голая" вечеринка стала последней каплей.

От низложенного поп-короля отвернулись и поклонники, и коллеги. Нарочито вульгарное поведение в трудные для страны времена вызвал шкал народной критики, за которой последовала реакция телевизионных начальников. Филиппа Киркорова вырезали из праздничных эфиров.

Другие гости столичного клуба "Мутабор" также попали под волну критики и суровые санкции. Лолита Милявская лишилась концертов, Настя Ивлеева осталась без рекламных контрактов, нацепивший носок на мужское не то что бы достоинство рэпер VACIO дважды отсидел административные сроки.

В какой-то момент Филипп Киркоров решил покаяться. Он заявил, мол "вошел не в ту дверь". Кроме того, артист перечислил гонорар на помощь жителям Белгорода. И все это не помогло сбежавшему из России певцу заслужить прощение.

Он получил новый удар под дых. Как сообщает газета "МК", звезду убрали из афиши "Золотого граммофона" который должен пройти 25 февраля в Санкт-Петербурге. Примечательно, что до Нового года Филипп Киркоров значился в списках участников концерта, но в новом анонсе его нет.