Оскандалившаяся Волочкова перечислила народные методы борьбы со стрессом

Анастасия Волочкова провела пресс-конференцию после того, как в сети вспылю интимное видео с ней и Никитой Джигурдой.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова сегодня активно пытается вылезти из очередного скандала. Вообще в последнее время россияне вспоминают о ней из-за многочисленных курьезных историй, а не творческих достижений. Однако на этот раз звезда балета рискует повторить судьбу участников так называемой "голой" вечеринки.

После появления в сети видео интимного содержания с участием Никиты Джигурды заслуженной артистке России пришлось экстренно возвращаться на родину и созывать пресс-конференцию. Анастасия Волочкова словила массу негатива за вульгарное поведение. Однако, очевидно, не захотела быть отменена, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие коллеги по цеху.

Примечательно, что сам виновник торжества на беседу с журналистами не явился. Никита Джигурда буквально оставил подругу один на один с проблемой. Представители прессы даже поинтересовались, как артистке удается справляться со стрессовой ситуацией, посещает ли она психолога.

Анастасия Волочкова, к удивлению, держалась бодро и стойко. Она отметила, что не обращается за помощью к психологу, передает Пятый канал. Вместо этого балерина предпочитает использовать народные методы.

"У меня есть баня русская, есть ледяная купель, веники, массаж", – поделилась Анастасия Волочкова.