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Пятница 19 января

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Почему звезды недолюбливают певца SHAMAN: Ольга Зарубина раскрыла секрет

Почему звезды недолюбливают певца SHAMAN: Ольга Зарубина раскрыла секрет
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SHAMAN поднялся на волне патриотических настроений, однако не все верят в его искренность.

Автор и исполнитель песен SHAMAN стал главным музыкальным открытием позапрошлого года. Артист поднялся на волне патриотических настроений и всего за год был признан лидером отечественной эстрады. Покорить творческий Олимп ему помогли хиты "Я русский" и "Встанем".

Сегодня музыкант является одним из самых востребованных и высокооплачиваемых звезд, а также может похвастаться многомиллионной армией поклонников. Изначально он пользовался широкой поддержкой более опытных коллег. К примеру, Григорий Лепс дружил с Ярославом Дроновым за пределами сцены и даже подарил ему крест из своей дизайнерской линейки украшений.

Он же вместе с Ларисой Долиной, Александром Маршалом, Николаем Басковым и другими звездами принял участие в съемках клипа на песню "Встанем". Однако со временем сложилось впечатление, что SHAMAN снискал дурную славу среди коллег.

Почему сегодня российские звезды недолюбливают Ярослава Дронова, объяснила Ольга Зарубина. По словам артистки, проблема кроется отнюдь не в самом исполнителе.

"Звезды недолюбливают не конкретно SHAMANа, они вообще не признают талантливых людей", – заявила Ольга Зарубина.

Певица подчеркнула, что некоторые артисты завидуют Ярославу Дронову из-за его вокальных способностей. По ее мнению, далеко не каждому дарован талант от Всевышнего.

19 января 2024, 10:52
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Московский комсомолец✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Черный SHAMAN: обратная сторона двуличного певца-патриота

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

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