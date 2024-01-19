Молодой фаворит Пугачевой рассказал об организованном ей свидании

Константин Легостаев признался, что встреча с любимым человеком прошло в гостинице.



Народная артистка СССР Алла Пугачевой до бегства из России была звездой номер один на отечественной эстраде. О способностях и связях Примадонны ходили легенды. Поговаривали, мол она запросто могла перекрыть кислород любому опитому исполнителю, особенно если видела в нем конкурента.

В то же время известны случаи, когда Алла Пугачева поддерживала начинающих артистов, работала с ними, давала творческие наставления и помогала подняться по карьерной лестнице. Одним из фаворитов исполнительницы хита "Арлекино" в свое время стал Константин Легостаев.

Автор и исполнитель песен начал карьеру с участия в проекте "Фабрика звезд". В интервью Яне Чуриковой он рассказал, как непросто давалось телешоу. У молодого артиста буквально не хватало времени на встречи с девушкой, и тогда ему неожиданно пришла на помощь Примадонна.

"Дает мне ручку и бумажку. Думаю, странно. А там написано: "Напиши мне номер своей Ольги", – вспомнил Константин Легостаев.

По его словам, после очередной записи Алла Пугачева организовала для него свидание с любимой в одной гостинице. Артистка отпустила молодого певца на три часа. Выпускник "Фабрики звезд" подчеркнул, что потом даже женился на этой Ольге, однако семья распалась.