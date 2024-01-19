Никита Кологривый рассказал о своих кумирах среди актеров СССР

Исполнителя роли "Кощея" в "Слове пацана", вероятно, не так поняли, когда обвинили в критике работы Смоктуновского и Абдулова.

29-летний артист с большим удовольствием делится с поклонниками своим видением мира. Ему удается настолько талантливо играть, что неравнодушных почти не остается. В последнее время Никита Кологривов все чаще посещает различные интервью, во время которых рассказывает впечатления о коллегах, кумирах и мире кино в целом.

В прошлом году, как сообщает "Пятый канал", звезда сериала "Два холма" пришел в студию Ланы Шевченко. Во время разговора он рассказал, чье актерское мастерство его впечатляет, а чьи работы не вызывают восторга. Например, роли Абдулова и Смоктуновского не близки Кологривому, писали "Дни.ру". Никита не критиковал этих людей, а лишь выразил субъективную точку зрения. После этого на него обрушилась волна хейта. В Сети же защитники исполнителя роли "Кощея" обозначили, что вкусы у людей разные. Творчество мэтров советской актерской школы может и не отзываться в душе у конкретного зрителя.

Кологривый также назвал тех, чья работа для него является образцом. Он отметил игру Янковского, Даля и других.

"Считаю, что нам генетически ближе Шукшины. И мне очень бы хотелось для людей быть Шукшиным", — признался актер.

Напомним, что несмотря на относительно юный возраст, Никита Кологривый уже успел завоевать любовь зрителей. Он активно снимается с 2016 года. Фильмография насчитывает десятки популярнейших лент. Среди них: "Тобол", "Балканский рубеж", "Игра на выживание", "Чикатило", "Пищеблок", "Майор Гром: чумной доктор", "Черная весна", "Последний богатырь: Наследие" и другие.