Филипп Киркоров не может выступать в России. Певец наказан за вульгарное поведение.

Король российской эстрады Филипп Киркоров лишился короны в конце минувшего года. Певец, как он сам оправдывался, "зашел не в ту дверь" и очутился на шабаше, организованном Настей Ивлеевой. Поросшая легендами история не оставила равнодушными простых граждан.

За нарочито вульгарное поведение Филипп Киркоров и другие участники "голой" вечеринки подверглись жесткой критике и суровому наказанию. Исполнитель хита "Снег", к примеру, пропал из новогодних и рождественских программ. Его подруга Лолита Милявская больше не может давать концерты. Блогерша Настя Ивлеева и вовсе получила административное наказание в виде штрафа.

От народного гнева поп-короля не спас даже внезапно проснувшийся интерес к согражданам. Артист направил финансовую помощь пострадавшим жителям Белгорода, но на всякий случай сбежал из России. Тем не менее, как говорится, незаменимых людей не бывает.

Сегодня россияне активно обсуждают восходящую звезду TikTok – американского музыканта СJ Hedgepeth. Молодой исполнитель долгое время жил себе и не знал, что очень похож на Филиппа Киркорова, однако комментаторы нарекли его двойником народного артиста.

Теперь исполнитель из США изучает творчество низложенного Короля российской эстрады. Кто знает, возможно, именно он заменит Филиппа Киркорова на сцене, особенно если будет народный запрос.