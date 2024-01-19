Буду продолжать: Анастасия Волочкова отреагировала на призывы "запретить" ее

Экс-прима Большого театра по-прежнему пытается восстановить свою репутацию после скандального танца с Никитой Джигурдой.

47-летняя женщина считает, что не заслужила волны хейта в свой адрес. Скандал разразился после того, как в Сети завирусилось видео со странными танцами Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды. Вероятно, что участники мини-вечеринки были в состоянии алкогольного опьянения. Исполнить подобное в трезвом уме сложно. После того, как подписчики начали призывать "отменить" выступления Волочковой, она рассказала о своих планах на будущее, сообщает "Пятый канал".

Звезда уверена, что за всю свою жизнь она не сделала ничего плохого. Женщина несла культуру в массы, а в пандемийный период помогала людям пережить вынужденную изоляцию. В прямом эфире она придумала и поставила спектакль "Балерина в Зазеркалье цирка".

"Мы собрали стрим. Я стала первой балериной, кто это сделал. Демонстрировали постановку на весь мир", — заявила танцовщица.

Если же случится так, что негласно выступления Анастасии Волочковой "запретят", она не будет сдаваться. Интернет и стримы никто не отменял. Поэтому звезда готова выступать даже на "сцене в поле".

В Сети же не раз озвучивались предположения о наличии серьезной зависимости у балерины. Некогда талантливая и красивая женщина начинает превращаться в скандальную особу, о которой вспоминают лишь после ее очередной выходки. Эксперты не исключают, что если вовремя не помочь знаменитости, то она может повторить печальную судьбу многих звезд: Евгения Осина, Криса Кельми и других. Сама женщина наличие проблем с алкоголем не подтверждает, считая обвинения наговорами завистников.