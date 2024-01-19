Безработную Лолиту застукали во время пьянки

Лолита Милявская осталась без концертов после участия в "голой" вечеринке.

Декабрь 2023 года стал судьбоносным для целого рядя отечественных звезд. Лолита Милявская, Настя Ивлеева, Ксения Собчак, Филипп Киркоров и другие артисты попали по волну народного гнева и жесткие санкции, приняв участие в так называемой "голой" вечеринке.

Россияне не простили своим кумирам нарочито вульгарное поведение в не самые легкие для страны времена. По итогу организаторша тусовки Настя Ивлеева получила административный штраф и потеряла рекламные контракты, Филиппа Киркорова вырезали из новогодних программ, а Лолита Милявская лишилась возможности выступать.

Оставшись без работы, исполнительница хита "На Титанике" посвятила себя семейным заботам. В какой-то момент в сети всплыли предсказания, мол певица собирается сбежать из России, как это сделал поп-король, однако она опровергла все слухи.

Давеча Лолита Милявская опубликовала в своем телеграмм-канале видео из ресторана. Подписчики могли удивиться, застукав певицу во время пьянки, однако на самом деле собравшиеся выпивали за здоровье именинницы. Гости собрались поздравить с днем рождения мать певицы. Алле Дмитриевне Никифоровой 18 января исполнился 81 год.

"Я ничего снимать больше не буду, просто хочу быть с семьей без телефона!" – подчеркнула Лолита Милявская.



