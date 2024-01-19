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Пятница 19 января

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Как стать идеальной женщиной: Анастасия Решетова поделилась жизненным опытом

Как стать идеальной женщиной: Анастасия Решетова поделилась жизненным опытом
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Бывшая возлюбленная Тимати решила написать книгу. В ней она рассказала, как стать лучшей версией себя.

27-летняя модель уверена, что ее жизненный опыт позволяет давать советы другим представительницам прекрасного пола. В своей книге экс-возлюбленная Тимура Юнусова раскрыла все секреты счастья, сообщает женский журнал "Клео.ру". Издание "Сегодня я проснулась другой", вероятно, должно стать руководством к действию для дам, желающих покорить мир.

Самореализация

Женщина не должна жить только интересами своего возлюбленного. Важно найти дело, которое бы помогало проявить себя вне дома. Подобная практика помогает расти, развиваться и быть интересной. При этом немаловажным умением становится распределение времени. Это один из самых ценных ресурсов.

Уход за собой

Любовь мужчины может проявиться только в отношении женщины, которая испытывает аналогичное чувство по отношению к самой себе. Прекрасные представительницы слабого пола не имеют права ходить в неопрятной одежде, плохо пахнуть. Чистоплотность, по мнению Решетовой, спутница успеха современного человека.

Гармония

Женщина лишь тогда может излучать свет и быть привлекательной, когда внутри у нее нет противоречий. Важно подружиться с самой собой, отбросить истеричность и капризность. Все это поможет обрести плавность, легкость и невероятную сексуальность.

Стоит отметить, что соблюдение всех пунктов не помогло Анастасии Решетовой сохранить крепкие отношения с музыкантом Тимуром Юнусовым. Более того, пара даже не была зарегистрирована. В 2019 году они стали родителями мальчика, а через год разошлись. Сейчас информации о новом мужчине у модели нет.

19 января 2024, 03:27
Анастасия Решетова. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Книга "Сегодня я проснулась другой" / А. Решетова• Требует проверки

Фоторепортаж

С чистого листа: Кабаева и другие сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса

Анита Цой. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Маргарита Суханкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Савелий Крамаров. Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Игорь Верник. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Кабаева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

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