Как стать идеальной женщиной: Анастасия Решетова поделилась жизненным опытом

Бывшая возлюбленная Тимати решила написать книгу. В ней она рассказала, как стать лучшей версией себя.

27-летняя модель уверена, что ее жизненный опыт позволяет давать советы другим представительницам прекрасного пола. В своей книге экс-возлюбленная Тимура Юнусова раскрыла все секреты счастья, сообщает женский журнал "Клео.ру". Издание "Сегодня я проснулась другой", вероятно, должно стать руководством к действию для дам, желающих покорить мир.

Самореализация

Женщина не должна жить только интересами своего возлюбленного. Важно найти дело, которое бы помогало проявить себя вне дома. Подобная практика помогает расти, развиваться и быть интересной. При этом немаловажным умением становится распределение времени. Это один из самых ценных ресурсов.

Уход за собой

Любовь мужчины может проявиться только в отношении женщины, которая испытывает аналогичное чувство по отношению к самой себе. Прекрасные представительницы слабого пола не имеют права ходить в неопрятной одежде, плохо пахнуть. Чистоплотность, по мнению Решетовой, спутница успеха современного человека.

Гармония

Женщина лишь тогда может излучать свет и быть привлекательной, когда внутри у нее нет противоречий. Важно подружиться с самой собой, отбросить истеричность и капризность. Все это поможет обрести плавность, легкость и невероятную сексуальность.

Стоит отметить, что соблюдение всех пунктов не помогло Анастасии Решетовой сохранить крепкие отношения с музыкантом Тимуром Юнусовым. Более того, пара даже не была зарегистрирована. В 2019 году они стали родителями мальчика, а через год разошлись. Сейчас информации о новом мужчине у модели нет.