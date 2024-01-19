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Четверг 18 января

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Пиар или доброе сердце: блогер Косенко начал помогать больным детям

Пиар или доброе сердце: блогер Косенко начал помогать больным детям
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Шоумен, бросивший маленького сына в сугроб, пытается улучшить свою репутацию после скандального ролика.

Начало января для блогера-миллионника выдалось по-настоящему горячим. на Сергея Косенко обрушилась волна хейта. В Сети осудили видеозапись, на которой мужчина бросает своего сына в сугроб. Малыш, вероятно, даже не понял, что с ним произошло. Подписчики же начали опасаться за здоровье мальчика, призывая отца остановить бесчеловечные эксперименты над ребенком.

Градус напряжения общества достиг пика, на ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Сергей Косенко понял, что ему может грозить реальное наказание. Мужчина попытался оправдаться. Молодой отец начал утверждать, что на записи не реальный ребенок, а кукла. Якобы позже при помощи специальной программы модели подставили лицо малыша.

Подписчики расценили подобные оправдания Косенко как попытку уйти от наказания. мужчина же по-прежнему пытается создать себе образ добропорядочного гражданина. WomanHit сообщает, что блогер начал помогать детям с ДЦП. Средства уже направлены в 12 семей. Сейчас сбор средств продолжается. Сергей предложил поучаствовать в нем всех желающих.

В Сети вновь разгорелись споры. Хейтеры полагают, что Косенко спасает репутацию и готовиться к судебному разбирательству. Не исключено, что видео на самом деле может оказаться настоящим, в сугроб блогер бросил своего сына. Положительная характеристика отца в таком деле имеет огромное значение. Некоторые подписчики считают, что блогер подает всем правильный пример – нуждающимся детям необходимо помогать.

19 января 2024, 01:24
Деньги в руке. Фото: © Alexander Legky\Global Look Press/ www.globallookpress.com
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