Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Принцесса Уэльская долгие годы является эталоном красоты и примером для подражания. Но даже самые яркие звезды однажды гаснут. Что происходит потом?

Роскошь, богатство и почет притягательны, однако не вечны, как и люди. Все, что остается у человека за душой в итоге, нельзя посчитать ни в валюте, ни в золотых слитках. Представьте, что будущая королева Британии Кейт Миддлтон оказалась в другой реальности, где нет дворцов и регалий, а только печальная правда.

"Дни.ру" с помощью нейросети Midjourney решили узнать, как выглядела бы принцесса Уэльская, увидев мир, далекий от королевства.

Возможно, она сразу оказалась в простенькой коммуналке с бумажными обоями, которая никогда не принимала знатных особ, но хранит историю прошлого века. А когда Кейт Миддлтон отправилась на ланч, то увидела пустую тарелку, которая намекает: чтобы купить еду, нужно зарабатывать деньги .

Поехать бы на работу, но вот незадача — карета превратилась в тыкву . Точнее, автопром не оправдал надежд, а личный извозчик куда-то запропастился.

Переполненный местный автобус оказался тем еще испытанием. Водитель гнал как в последний раз, а Кейт Миддлтон вцепилась за поручень и мысленно говорила себе: "Больше никогда" .

Где работала наша принцесса? Там, где точно не хотела . Да и никто не хотел, но жить-то на что-то надо.



Отпахала смену — и живи, радуйся . Свободная, как ветер, а впрочем... кредит на ней все-таки повис.

Наша Кейт Миддлтон из другой реальности посчитала расходы на коммуналку — и ахнула , сколько от зарплаты на еду остается. А в магазине яички такие, будто снесла их курочка Ряба. Пришлось брать икру заморскую — кабачковую.

Грех жаловаться , ведь жила она не хуже, а даже получше многих. Соседка, говорят, все откладывала на лекарства с пенсии, а как померла — так на гроб всем миром ей собирали.

Много ли могла дать простая слабая женщина? Чем могла быть полезна? Кейт Миддлтон дарила немного человеческого тепла — и ничего не могло быть дороже этого.

Долго ломала голову Кейт, размышляя: почему одновременно существуют эта реальность и совсем иная — королевская. И вдруг поняла — надо найти баланс. За спиной у нее стояли миллионы не понимающих, что может быть другая, нормальная жизнь .