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Пятница 19 января

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Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал
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Принцесса Уэльская долгие годы является эталоном красоты и примером для подражания. Но даже самые яркие звезды однажды гаснут. Что происходит потом?

Роскошь, богатство и почет притягательны, однако не вечны, как и люди. Все, что остается у человека за душой в итоге, нельзя посчитать ни в валюте, ни в золотых слитках. Представьте, что будущая королева Британии Кейт Миддлтон оказалась в другой реальности, где нет дворцов и регалий, а только печальная правда.

"Дни.ру" с помощью нейросети Midjourney решили узнать, как выглядела бы принцесса Уэльская, увидев мир, далекий от королевства.

Возможно, она сразу оказалась в простенькой коммуналке с бумажными обоями, которая никогда не принимала знатных особ, но хранит историю прошлого века. А когда Кейт Миддлтон отправилась на ланч, то увидела пустую тарелку, которая намекает: чтобы купить еду, нужно зарабатывать деньги.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Поехать бы на работу, но вот незадача — карета превратилась в тыкву. Точнее, автопром не оправдал надежд, а личный извозчик куда-то запропастился.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Переполненный местный автобус оказался тем еще испытанием. Водитель гнал как в последний раз, а Кейт Миддлтон вцепилась за поручень и мысленно говорила себе: "Больше никогда".

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Где работала наша принцесса? Там, где точно не хотела. Да и никто не хотел, но жить-то на что-то надо.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Отпахала смену — и живи, радуйся. Свободная, как ветер, а впрочем... кредит на ней все-таки повис.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Наша Кейт Миддлтон из другой реальности посчитала расходы на коммуналку — и ахнула, сколько от зарплаты на еду остается. А в магазине яички такие, будто снесла их курочка Ряба. Пришлось брать икру заморскую — кабачковую.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Грех жаловаться, ведь жила она не хуже, а даже получше многих. Соседка, говорят, все откладывала на лекарства с пенсии, а как померла — так на гроб всем миром ей собирали.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Много ли могла дать простая слабая женщина? Чем могла быть полезна? Кейт Миддлтон дарила немного человеческого тепла — и ничего не могло быть дороже этого.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Долго ломала голову Кейт, размышляя: почему одновременно существуют эта реальность и совсем иная — королевская. И вдруг поняла — надо найти баланс. За спиной у нее стояли миллионы не понимающих, что может быть другая, нормальная жизнь.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Воспрянув духом, Кейт Миддлтон увидела, что встала с колен. А что сделают остальные? Финал остается открытым.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

19 января 2024, 20:03
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

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