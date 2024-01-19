Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Роскошь, богатство и почет притягательны, однако не вечны, как и люди. Все, что остается у человека за душой в итоге, нельзя посчитать ни в валюте, ни в золотых слитках. Представьте, что будущая королева Британии Кейт Миддлтон оказалась в другой реальности, где нет дворцов и регалий, а только печальная правда.
"Дни.ру" с помощью нейросети Midjourney решили узнать, как выглядела бы принцесса Уэльская, увидев мир, далекий от королевства.
Возможно, она сразу оказалась в простенькой коммуналке с бумажными обоями, которая никогда не принимала знатных особ, но хранит историю прошлого века. А когда Кейт Миддлтон отправилась на ланч, то увидела пустую тарелку, которая намекает: чтобы купить еду, нужно зарабатывать деньги.
Поехать бы на работу, но вот незадача — карета превратилась в тыкву. Точнее, автопром не оправдал надежд, а личный извозчик куда-то запропастился.
Переполненный местный автобус оказался тем еще испытанием. Водитель гнал как в последний раз, а Кейт Миддлтон вцепилась за поручень и мысленно говорила себе: "Больше никогда".
Где работала наша принцесса? Там, где точно не хотела. Да и никто не хотел, но жить-то на что-то надо.
Отпахала смену — и живи, радуйся. Свободная, как ветер, а впрочем... кредит на ней все-таки повис.
Наша Кейт Миддлтон из другой реальности посчитала расходы на коммуналку — и ахнула, сколько от зарплаты на еду остается. А в магазине яички такие, будто снесла их курочка Ряба. Пришлось брать икру заморскую — кабачковую.
Грех жаловаться, ведь жила она не хуже, а даже получше многих. Соседка, говорят, все откладывала на лекарства с пенсии, а как померла — так на гроб всем миром ей собирали.
Много ли могла дать простая слабая женщина? Чем могла быть полезна? Кейт Миддлтон дарила немного человеческого тепла — и ничего не могло быть дороже этого.
Долго ломала голову Кейт, размышляя: почему одновременно существуют эта реальность и совсем иная — королевская. И вдруг поняла — надо найти баланс. За спиной у нее стояли миллионы не понимающих, что может быть другая, нормальная жизнь.
Воспрянув духом, Кейт Миддлтон увидела, что встала с колен. А что сделают остальные? Финал остается открытым.