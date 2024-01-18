Володина предупреждает: представителей этого знака ждет уникальное событие

Астролог находится в предвкушении новой эры. Василиса Володина рассказала, какой знак зодиака ждет небывалый успех в 2024 году.

Бывшая соведущая Ларисы Гузеевой в программе "Давай поженимся!" поделилась пророчеством о наступлении судьбоносного периода, который обещает перемены для каждого человека на Земле. 21 января 2024 года астрологический мир встречает Плутона, входящего в Водолей. Василиса Володина сообщила, что это событие, которое не наблюдалось со времен его перехода в Козерог в 2008 году.

Мир стоит на пороге перед двадцатилетним временным отрезком, знаменующимся рассветом эры тотальной цифровизации, которая продлится вплоть до 2043 года. Это период, когда искусственный интеллект и новые профессиональные сферы будут развиваться с огромной скоростью. Как рассказала Василиса Володина, мы станем свидетелями изменений на глобальном уровне.

По словам телеведущей, 2024 год обещает быть временем трансформации, особенно для тех, чьи дни рождения приходятся на ранние даты Водолея (с 21 по 23 января). Василиса Володина предупреждает, что представителей этого знака ждет уникальное событие и им откроются новые горизонты. Однако от Водолеев потребуется проявление инициативы.

Василиса Володина сообщила, что для тех, кто появился на свет в конце третьей декады месяцев весны и осени (20-ые числа марта, мая, сентября и ноября), судьба готовит небывалые прорывы. Эти знаки зодиака окажутся на пути к удачи. Им предстоит лишь вовремя ухватиться за предоставленные возможности.

Людям, чье рождение пришлось на ранние периоды Тельца, Скорпиона и Льва, предстоит пройти трудный путь в 2024 году. Этот год принесет им вызовы, связанные с глубокими изменениями и потерей устоявшихся жизненных принципов. Им необходимо будет собрать все свои силы для того, чтобы выстроить путь в новое будущее, рассказала в своем телеграм-канале астролог Василиса Володина.