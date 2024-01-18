Наказали, так наказали: россияне потеряли провинившегося Киркорова

Развод Кудрявцевой с молодым мужем Тесты Кадышева задолжала больше миллиона Игры Сонник

Топ новостей недели

Идущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружуИдущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружу Принял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринкиПринял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринки Орлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этимОрлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этим Чем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар"Чем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар"

Лента новостей

Четверг 18 января

21:10Наказали, так наказали: россияне потеряли провинившегося Киркорова 20:01Газманов вляпался в скандал из-за "голой" вечеринки 19:10Крещенские купания: 10 главных рекомендаций, чтобы не навредить себе 18:07"Что за цирк?": Дмитрий Тарасов разделся зимой на глазах у всех 17:04Янковский прилюдно высмеял критикующего коллег Кологривого 16:36"Не кормят там?": страшно исхудавшая Самбурская показалась без прикрас 15:23Поматросил и бросил: Джигурда отвернулся от Волочковой после интимного скандала 13:19Избили до крови: SHAMAN подвергся нападению разъяренной толпы 12:34Сбежавшая из России Тодоренко за день транжирит московскую заплату 11:40Дибров не сдержал эмоций после назначения соведущим к Бузовой 10:45Волочкова обвинила Ивлееву в предательстве: что не поделили скандалистки 09:41"С сердцем стало плохо": алкоголь чуть не довел Кудрявцеву до гроба 08:42Жесткое наказание: замок Пугачевой могут конфисковать 07:55Сколько чашек кофе можно пить ежедневно: названа безопасная норма 07:36Лекарства не существует: китайские ученые создали вирус-убийцу 07:17Топ-3 продукта для улучшения памяти и сохранения здоровья 06:42Раскрыта главная опасность использования сосудосуживающих капель 06:04Соль и сахар: белая смерть или полезная добавка 05:44Она больна: Волочковой предрекли судьбу алкоголика Осина 04:11Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Подольском городском округе 03:51Облажаться нельзя: Ксения Бородина рассказала о причинах стресса 02:49На чем ездить в офис? Этот вид транспорта снижает риск появления депрессии 02:25Стресс у ребенка провоцирует развитие серьезных болезней во взрослом возрасте 22:21Лицо Екатерины Андреевой внезапно посинело 20:09Известный режиссер рассказал про отбор "девочек" для фильма "Воздух" 18:21"Здрасте!": ненасытная Волочкова вышла под ручку с новым мужчиной 16:56Фото "до" и "после": молодая жена Диброва кардинально преобразилась 16:39Дошло до угроз: что не поделили мать и бывшая жена Тимати 15:34Там пела Пугачева: Зацепин стал обладателем 180-метровой квартиры в Москве 13:39Плевать на критику: Воля отказался извиняться за шутку об изнасиловании 12:17С отдыхающим на Маврикии Давой пропала связь после мощного наводнения 11:08Бузова решила сниматься в шоу для взрослых 10:15По стопам Ивлеевой: невестка Пугачевой вляпалась в "голый" скандал 09:08Муцениеце снова одна: почему новый кавалер бросил актрису 08:00Маткапитал проиндексируют: на что разрешено тратить деньги 07:24Инфаркт и инсульт: какие болезни может спровоцировать магнитная буря 07:04Пять правил для правильной профилактики простуды и ОРВИ 06:44Кому категорически запрещено нырять в прорубь на Крещение 06:26Все вы – будущие покойники: Павел Майков огорошил жестким фактом 05:44Безумно счастлива: Ольга Бузова рассказала о причинах радости 01:58Азиза раскрыла настоящую причину гонений на Филиппа Киркорова 01:17Расслабьтесь и не нервничайте: хронический стресс приводит к серьезному заболеванию 00:51Три секрета сохранения вкуса к жизни в зимние месяцы 22:25"*** конченый": сорвавшаяся на мат Волочкова вернулась в Россию на разборки 22:00Расстались? Удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем 21:08"Союз кармический": нумеролог Красавкина раскрыла тайну развода Кудрявцевой 20:10После заявления о бегстве из России Лолита раскрыла планы на жизнь 19:16Поставил в ступор: Марату Башарову "прилетело" от участника "Битвы Экстрасенсов" 18:24"Выбор непрост": вот что сказал Васильев о новом ведущем "Модного приговора" 17:35"Невозможно отменить": почему Волочкову нельзя наказать за выходку с Джигурдой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Наказали, так наказали: россияне потеряли провинившегося Киркорова

Наказали, так наказали: россияне потеряли провинившегося Киркорова
3

Бойкотирование народного артиста РФ не прекращается. Филиппа Киркорова вырезали из популярного сериала.

Пересматривая любимый сериал, россияне потеряли Киркорова, который раньше был в 10 серии 4 сезона сериала "Сваты". По сюжету, Киркоров приезжает, как и главные герои, на экскурсию на винзавод. Но теперь этот момент зрители телеканала "Дом Кино" не смогли посмотреть – певца вырезали из эпизода.

Филипп Киркоров сталкивается с тяжелыми последствиями после посещения провокационной вечеринки Насти Ивлеевой. Скандал, вызванный его неоднозначным образом, продолжает обсуждаться уже целый месяц. Не так давно его вырезали из комедии "Иван Васильевич меняет все". До сих пор певец не делился своим отношением к его исключению из киноленты.

Филипп Киркоров оставил свой след во множестве отечественных фильмов, среди которых "Последний богатырь", "Жара", "Любовь в большом городе". В свете последних событий его могут вырезать и из этих проектов.

Усилия артиста над извинениями перед Дмитрием Песковым, связанные с инцидентом на вечеринке в "Мутаборе", пока не принесли заметных результатов. В случае, если общественное недовольство приведет к его дальнейшей изоляции в индустрии, возникнет необходимость просматривать архивы многочисленных телешоу, где он был замечен на протяжении всей своей карьеры. Помимо этого, существует риск, что его музыкальные клипы перестанут транслироваться на телевидении.

Конечно, не может не вызывать удивления тот факт, что Филиппа Киркорова вырезают едва ли не отовсюду – даже из эпизода в сериале 14-летней давности. Наказали, так наказали.

18 января 2024, 21:10
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com
Телеграм-канал Baza✓ Надежный источник

По теме

Принял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринки

Киркоров впервые дал концерт после скандала с "голой" вечеринкой

Сваты – 4 сезон (сериал)

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Газманов вляпался в скандал из-за "голой" вечеринки

Газманов вляпался в скандал из-за "голой" вечеринки
Олегу Газманову пришлось оправдываться перед народом из-за заявлений, всплывших в сети. В конце минувшего года громче любого праздничного салюта на всю Россию прогремел скандал с участием Лолиты Милявской, Филиппа Киркорова, Ксении Собчак и других артистов, посетивших вульгарную тусовку, которую организовала Настя Ивлеева.

"Что за цирк?": Дмитрий Тарасов разделся зимой на глазах у всех

"Что за цирк?": Дмитрий Тарасов разделся зимой на глазах у всех
Футболист поделился с подписчиками шокирующим видео. Дмитрий Тарасов предстал перед общественностью с голым торсом. Бывший муж Ольги Бузовой готовится стать отцом в четвертый раз.

Янковский прилюдно высмеял критикующего коллег Кологривого

Янковский прилюдно высмеял критикующего коллег Кологривого
После того, как Никита Кологривый резко приобрел популярность из-за участия в в нашумевшем сериале "Слова пацана. Кровь на асфальте", он то и дело высказывается о таланте коллег по цеху. На этот раз Филипп Янковский не стал сдерживаться и ответил на колкие комментария артиста. В недавнем интервью актер откровенно поделился, что для него не было необходимости "играть" роль Кащея.

"Не кормят там?": страшно исхудавшая Самбурская показалась без прикрас

"Не кормят там?": страшно исхудавшая Самбурская показалась без прикрас
Звезда сериала "Универ" поделилась откровенным снимками из отпуска. Настасья Самбурская шокировала общественность экстремальным похудением. Минувший год выдался по-настоящему насыщенным для актрисы.

Поматросил и бросил: Джигурда отвернулся от Волочковой после интимного скандала

Поматросил и бросил: Джигурда отвернулся от Волочковой после интимного скандала
Никита Джигурда на явился на пресс-конференцию Анастасии Волочковой. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова переживает не лучшие времена.

Выбор читателей

18/01ЧтвИзбили до крови: SHAMAN подвергся нападению разъяренной толпы 16/01Втр"*** конченый": сорвавшаяся на мат Волочкова вернулась в Россию на разборки 17/01СрдМуцениеце снова одна: почему новый кавалер бросил актрису 16/01ВтрРасстались? Удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем 17/01СрдПо стопам Ивлеевой: невестка Пугачевой вляпалась в "голый" скандал 17/01СрдАзиза раскрыла настоящую причину гонений на Филиппа Киркорова