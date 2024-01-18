"Что за цирк?": Дмитрий Тарасов разделся зимой на глазах у всех

Футболист поделился с подписчиками шокирующим видео. Дмитрий Тарасов предстал перед общественностью с голым торсом.

Бывший муж Ольги Бузовой готовится стать отцом в четвертый раз. Осенью минувшего года стало известно, что модель Анастасия Костенко ждет ребенка. У пары родится еще один мальчик. Однако имя малыша пара пока не разглашает. В своем микроблоге Дмитрий Тарасов часто делится с поклонниками фотографиями со своей семьей и подробностями жизни.

На днях футболист шокировал общественность необычным видео. Дмитрий Тарасов разделся на глазах у всех. Стоит отметить, что сделал он это на улице, когда шел снег. Данной видеозаписью он решил показать, что для спорта нет плохой погоды. Спортсмен снял футболку, надел шапку и принялся бежать кросс по стадиону.

"Как говорил мой отец: «Футбол должен состояться в любую погоду!»", – подписал публикацию Дмитрий Тарасов.

Видео произвело большой резонанс. Многие принялись осуждать футболиста за его действие. Так, поклонники решили показать, что переживают за любимого футболиста.

"Что за цирк?", – написала одна из подписчиц.

"Погода сильнее, чем организм человека! И с ней спорить не надо!", – отметила неравнодушная поклонница.

Стоит отметить, что на днях Дмитрий Тарасов ответил на обвинения Ольги Бузовой. Ведущая в недавнем интервью призналась, что бывший супруг заставлял ее готовить борщи и выгнал артистку из квартиры. Футболист отметил, что звезда лжет. Более того, супруг Анастасии Костенко заявил, что нормально относится к экс-возлюбленной и пригласил ее в гости к своей семье.