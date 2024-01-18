Газманов вляпался в скандал из-за "голой" вечеринки

Олегу Газманову пришлось оправдываться перед народом из-за заявлений, всплывших в сети.

В конце минувшего года громче любого праздничного салюта на всю Россию прогремел скандал с участием Лолиты Милявской, Филиппа Киркорова, Ксении Собчак и других артистов, посетивших вульгарную тусовку, которую организовала Настя Ивлеева. Народ подверг оскандалившихся звезд жесткой критике, после чего последовали не менее жесткие санкции.

Настя Ивлеева лишилась контрактов и попала на административный штраф. Филипп Киркоров пропал из новогодних телепередач и на всякий случай сбежал из России. Лолита Милявская осталась без выступлений.

Однако неожиданно грандиозный скандал, словно гигантская волна, накрыл и Олега Газманова, хотя певец даже близко не проходил рядом с клубом, где его коллеги провели "голую" вечеринку. Однако Есаулу российской эстрады пришлось оправдываться.

Дело в том, что за последние несколько дней в социальных сетях распространились заявления звезды, оправдывающие участников вульгарной тусовки. Однако сам Олег Газманов утверждает, что не комментировал данный скандал.

Артист призвал не верить фейкам и подчеркнул, что поведение своих коллег считает недопустимым. При этом он намекнул, что звезды до сих пор не искупили свою вину.

"Кому много дается, с того много и спрашивается. Никого персонально не сужу, но не считаю, что на данный момент ситуация разрешена", - отметил Олег Газманов.