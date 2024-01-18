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Четверг 18 января

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"Не кормят там?": страшно исхудавшая Самбурская показалась без прикрас

"Не кормят там?": страшно исхудавшая Самбурская показалась без прикрас
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Звезда сериала "Универ" поделилась откровенным снимками из отпуска. Настасья Самбурская шокировала общественность экстремальным похудением.

Минувший год выдался по-настоящему насыщенным для актрисы. Чего только стоят скандалы вокруг ее отказа от участия в съемках продолжения сериала "Универ". Восстановиться после тяжелого трудового года знаменитость решила в Тайланде. Теперь Настасья Самбурская делится фотографиями из отпуска со своими подписчиками.

Так, страшно исхудавшая Настасья Самбурская показалась без прикрас. Актриса опубликовала снимок с пляжа в купальнике. В руках актриса держит кота.

"Решила показать вам свою киску", – подписала публикацию в своей манере знаменитость.

Стоит отметить, что многие поклонники оценили преображение Настасьи Самбурской. Они считают, что фигура звезды выглядит идеально. Однако есть и те, кто негативно отнесся к подтянутому телу звезды.

"Настя, ты схуднула! Не кормят там?", – поинтересовался один из поклонников.

Весной актриса впервые рассказала, что в серьез работает над своим внешним видом. Тогда Настасья Самбурская признавалась, что ей запретили есть сладкое, мучное, фрукты и жареное. Ее рацион начал состоять из листьев салата и креветок. Знаменитость неоднократно признавалась, что диета дается ей тяжело. Также она начала регулярно посещать спортивный зал.

Ранее "Дни.ру" писали, что Настасья Самбурская публично объявила о новых отношениях.

18 января 2024, 16:36
Настасья Самбурская. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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