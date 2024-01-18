Поматросил и бросил: Джигурда отвернулся от Волочковой после интимного скандала

Никита Джигурда на явился на пресс-конференцию Анастасии Волочковой.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова переживает не лучшие времена. Недавно она вляпалась в очередной скандал. Конечно, неприятные истории для звезды стали уже нормой и даже инструментом для пиара, однако на этот раз ее могут отменить.

Россияне крайне негативно восприняли интимное видео с участием балерины и актера Никиты Джигурды. Очевидно, что Анастасия Волочкова не хочет попасть под те же санкции, что и участники так называемой "голой" вечеринки, организованной в конце прошлого года Настей Ивлеевой.

Блогерша уже получили административный штраф. Другие участники остались без эфиров и контрактов за вульгарное поведение. Дабы не повторять их судьбу, Анастасия Волочкова срочно созвала пресс-конференцию, чтобы объяснить ситуацию.

Однако, к удивлению присутствующих, Никита Джигурда не явился на нее. Актер фактически отвернулся от подруги, хотя сам тоже несет ответственность за скандал. Ситуация получилась ровно как в народной поговорке: "поматросил и бросил".

"Анастасия с Никитой сейчас пока что в подвешенном состоянии. Никита на нее, конечно, не держит зла, он очень хорошо к ней относится, но сейчас его появление неуместно",

— рассказала в интервью Пятому каналу Екатерина Арман, директор Никиты Джигурды.