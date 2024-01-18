Избили до крови: SHAMAN подвергся нападению разъяренной толпы

Жесткие кадры с участие Ярослава Дронова обсуждает вся страна.

В минувшем году певец SHAMAN, согласно опросу ВЦИОМ, был признан лидером отечественной эстрады. Россияне полюбили артиста не только за сильные вокальные способности, но и за крепкую патриотическую позицию. Поэтому совершенно не удивительно, что в народном рейтинге он обошел таких коллег, как Олег Газманов или Николай Расторгуев.

На вершине музыкального олимпа SHAMAN оказался благодаря хитам собственного сочинения: "Я русский" и "Встанем". Певец продолжает писать новые композиции, а также исполняет песни своих коллег. 18 января Ярослав Дронов выпустил очередной клип, который имеет все шансы стать хитом.

В начальной заставке говорится, что работа посвящена всем, кто пострадал за правду, уточняет издание "Утро.ру". Сам клип можно назвать довольно провокационным, ведь в нем содержится библейский сюжет. Работа звезды отсылает зрителя ко распятию Иисуса Христа, в роли которого предстает сам SHAMAN.

По сюжету закованного в кандалы юношу ведут сквозь разъяренную толпу. Люди бьют главного героя и плюют ему в лицо. SHAMAN с кровоточащими ранами поднимается на эшафот. Человек, отдаленно напоминающий префекта Иудеи Понтия Пилата, зачитывает некий текст, после чего палач сбрасывает Ярослава Дронова в улюлюкающую толпу.

Все действия сопровождаются песней "Живой", которую за кадром исполняет сам SHAMAN. Безусловно, работа певца – это смелый шаг. Он пытается через многочисленные символы донести до людей свою правду. Как люди отреагируют на посыл музыканта, покажет время...