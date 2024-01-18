Сбежавшая из России Тодоренко за день транжирит московскую заплату

Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе с детьми уехали за границу.

Популярная российская телеведущая Регина Тодоренко сегодня является одной из самых востребованных звезд – ее можно увидеть на многих отечественных проектах. Славу и огромную армию поклонников артистки принесло шоу "Орел и решка".

Творческие успехи идут бок о бок со счастливой семейной жизнью. Более пяти лет Регина Тодоренко живет под одной крышей с певцом Владом Топаловым. Пара воспитывает двоих сыновей: Михаила и Мирослава.

Блогерша родилась на Украине, однако имеет четкую патриотическую позицию по отношению к России. Так или иначе, несколько дней назад артистка покинула страну.

Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе с детьми уехали за границу. Они решили всей семьей отдохнуть на Мальдивах. Блогерша призналась в социальных сетях, что впервые посетила островное государство. По ее словам, раньше никак не получалось из-за занятости мужа.

Разумеется, денег для семьи телеведущая не пожалела. В день она транжирит столько, сколько за месяц зарабатывает среднестатистический москвич. По данным газеты "Комсомольская правда", одна лишь недвижимость на Мальдивах обходится ей почти в сто тысяч рублей.

В стоимость роскошной виллы также включен неограниченный запас мороженого, что особенно актуально для маленьких наследников звездной парочки. Сама же Регина Тороденко предпочитает обедать с Владом Топаловым во многочисленных барах и ресторанах на острове, о чем тоже сообщила подписчикам.