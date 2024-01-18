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Четверг 18 января

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Дибров не сдержал эмоций после назначения соведущим к Бузовой

Дибров не сдержал эмоций после назначения соведущим к Бузовой
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Дмитрий Дибров и Ольга Бузова будут вести новое шоу на телеканале ТНТ.

В феврале на телеэкраны страны выйдет новое ток-шоу, яркими украшениями которого станут Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. Примечательно, что это первая серьезная работа 64-летнего экс-ведущего программы "Кто хочет стать миллионером?" после увольнения с Первого канала.

Для Ольги Бузовой передача "Это нормально?" станет просто очередным проектом на ТНТ, а вот ее соведущий только-только подписал эксклюзивный контракт, чему, кажется, не очень рад. По крайней мере, Дмитрий Дибров довольно странно отреагировал на новое назначение.

Шоумен не стал сдерживать эмоций и напомнил о своем богатом телевизионном опыте. Не исключено, что ему пришлась не по вкусу напарница, ведь Ольга Бузова больше ассоциируется у россиян с легким, развлекательным, а порой и скандальным контентом.

По словам звезды, последние 30 лет он вел интеллектуальные программы, а теперь придется иметь дело с развлекательными. Впрочем, формат нового шоу чем-то похож на "Кто хочет стать миллионером?" Только соревноваться будут не отдельные люди, а две команды – мужская и женская – друг против друга.

Участникам предстоит отвечать на довольно серьезные вопросы: об отношениях, финансах и так далее. Ольга Бузова и Дмитрий Дибров должны будут фиксировать, насколько популярными оказались ответы команд, основываясь на данные опроса простых граждан.

18 января 2024, 11:40
Дмитрий Дибров. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой

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