Волочкова обвинила Ивлееву в предательстве: что не поделили скандалистки

Анастасия Волочкова дала пресс-конференция, в ходе которой обрушилась с критикой на Настю Ивлееву.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова уже давно не ассоциируется у народа с творческими успехами. Балерина все чаще всплывает в новостях из-за многочисленных скандалов. Недавно она опять вляпалась в неприятную историю – настолько, что оттенила уже поросшую легендами "голую" вечеринку.

Как известно, звезд, отметившихся в столичном клубе "Мутабор" в конце декабря 2023 года, подвергли жестким санкциям за нарочито вульгарное поведение. Например, Филипп Киркоров пропал из новогодних эфиров, а Лолита Милявская лишилась концертов. Организаторша тусовки Настя Ивлеева осталась без рекламных контрактов, а также получила штраф по приговору суда.

Анастасия Волочкова, очевидно, тоже опасается отмены после того, как всплыло интимное видео вместе с ней и Никитой Джигурдой. Поэтому вполне логично, что на пресс-конференции, посвященной новому скандалу, звезда балета решила напомнить о скандале старом.

Бывшая прима Большого театра заговорила о "голой" вечеринке, подчеркнув, что отказалась от участия в ней. Правда, артистку смущала отнюдь не моральная сторона вопроса. Как оказалась, она не присоединилась к Филиппу Киркорову, Лолите Милявской и другим артистам из-за конфликта с Настей Ивлеевой.

Анастасия Волочкова обвинила организаторшу вечеринки в предательстве. Балерина отметила, что в свое время помогла блогерше со съемками, однако в ответ получила "гадости".

"Настя склотничала и сплетничала с Аленой Блин. Они гадости про меня лили", – заявила звезда.