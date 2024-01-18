"С сердцем стало плохо": алкоголь чуть не довел Кудрявцеву до гроба

Недавно Лера Кудрявцева ушла от мужа, намекнув на его проблемы с алкоголем, однако у телеведущей тоже были серьезные проблемы со спиртным.

За годы активной карьеры Лера Кудрявцева попробовала свои силы в разных направлениях творческой деятельности: она и актриса, и певица, и ведущая на радио и телевидении. В профессиональном плане звезда смогла добиться больших высот и собрать вокруг себя огромную армию фанатов. Зато с личной жизнью ей не очень повезло.

Официально Лера Кудрявцева была жена трижды, а еще встречалась с певцом Сергеем Лазаревым. Недавно она ушла от третьего супруга, хоккеиста Игоря Макарова. Даже наличие общей пятилетней дочери не спасло брак от распада, а ведь пара была вместе больше десяти лет.

Телеведущая не стала ничего комментировать, хотя коротко намекнула, что муж страдает от алкогольной зависимости. Очевидно, что для звезды это очень серьезная проблема, ведь в свое время она тоже имела проблемы со спиртным. Артистка никогда не скрывала этого и делилась подробностями в многочисленных интервью.

"Не помню, что вечером пила. Какая-то была гульба у меня дома. Утром тряслись руки, с сердцем стало плохо, так что я вызвала "скорую", – делилась когда-то Лера Кудрявцева.

Тогда алкоголь чуть не довел актрису до граба, поэтому она твердо решила завязать. Сейчас 52-летнюю звезду уже невозможно встретить под градусом даже в компании друзей.