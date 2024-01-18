Она больна: Волочковой предрекли судьбу алкоголика Осина

Певец – звезда 90-х страдал от тяжелейшей формы зависимости. Сейчас, по мнению экспертов, балерина встала на этот же порочный путь.

Бывшая прима Большого театра сейчас все чаще становится главной героиней скандалов. В сети появились кадры безобразной вечеринки, во время которой Анастасия Волочкова и никита Джигурда устроили похабные танцы. Более того, шоумен в порыве страсти, не стесняясь камеры, расцеловал междуножное пространство 47-летней дамы. Запись вызвала гнев подписчиков, а Волочковой позже пришлось даже оправдываться.

Звездный адвокат Сергей Жорин, как сообщает "Пятый канал", призывает общественность остановить травлю некогда популярной танцовщицы. По его мнению, немолодая женщина серьезно больна. Сейчас ей требуются не оскорбления, а квалифицированная медицинская помощь.

Удивительно, но родные и близкие, по словам адвоката, не спешат поддержать Анастасию Волочкову. Она же, вероятно из-за серьезных проблем с алкоголем, не в состоянии адекватно оценить весь масштаб трагедии.

"Пока не поздно, пока не случилось то, что сучилось с певцом Осиным и некоторыми другими публичными людьми, ее нужно спасать и лечить", — резюмировал Жорин.

Напомним, что невероятно популярный певец 90-х Евгений Осин ушел из жизни в возрасте 54 лет. Мужчина, несмотря на невероятный талант, не смог вовремя получить квалифицированную помощь. Он спился и даже не скрывал этого. Под конец мужчина деградировал настолько, что не стесняясь съемочной группы федерального канала мочился в спальне. Осину пытались помочь и даже клали в специализированную клинику, но было слишком поздно. Осенью 2018 года исполнителя хита "Плачет девушка в автомате" нашли мертвым в его столичной квартире.







