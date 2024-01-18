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Четверг 18 января

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Облажаться нельзя: Ксения Бородина рассказала о причинах стресса

Облажаться нельзя: Ксения Бородина рассказала о причинах стресса
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Экс-ведущая телестройки решила кардинально изменить жизнь, о чем рассказала в своем микроблоге.

Светская львица без устали приобретает новые знания и умения. Это, вероятно, помогает Ксении Бородиной постоянно быть на пике популярности. В прошлом году 40-летняя женщина вновь захотела стать студенткой. Она поступила в МГУ на факультет психологии. Впереди у бывшей жены Курбана Омарова первая сессия, сообщает женский журнал "Клео.ру".

Ранее Ксения Бородина рассказывала подписчикам своей страницы в социальной сети о желании запустить на ТВ психологическое шоу. Вероятно, по этой причине женщина и выбрала соответствующий факультет.

"Прям переживаю сильно. Огромное количество материала. Когда ты взрослая тетя, облажаться нельзя", – сообщила звезда.

Оказалось, что предстоящая сессия – не единственная причина для сильного стресса. Ксения Бородина обеспокоена внезапно выросшими бочками и животиком. Женщина не так давно вернулась после отдыха и анонсировала желание снизить вес. Сейчас она сидит на диете. Ведущей с большим трудом удается держаться на скудном рационе: грудке, салате и твороге. Сладкое из меню звезды исчезло.

Напомним, что не так давно Ксения Бородина пережила сложнейший развод. Мечты женщины на светлое будущее с Курбаном Омаровым разрушились. Экс-супруг потерял интерес к светской львице и, по ее словам, начал изменять. Во время брака они стали родителями дочери. Для каждого из родителей Теона стала вторым ребенком. У Омарова в предыдущем браке родился сын, а у Бородиной дочь. В интервью каждый из экс-супругов обвинял в разрыве вторую половину, снимая часть ответственности с себя.

18 января 2024, 03:51
Ксения Бородина. Фото: © Anatoly Lomohov\Russian Look/ www.globallookpress.com
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Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оксана Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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