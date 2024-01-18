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Четверг 18 января

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Жесткое наказание: замок Пугачевой могут конфисковать

Жесткое наказание: замок Пугачевой могут конфисковать
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Алла Пугачева и Максим Галкин* после бегства из России никак не могли избавиться от роскошной недвижимости.

В течение двух последних лет российские звезды поделились на два условных лагеря. Первый, что поменьше, негативно отнесся к геополитической ситуации в нашей и соседней стране. Эти артисты, в том числе Алла Пугачева, Максим Галкин*, Андрей Макаревич*, предпочли уехать за границу и уже оттуда критиковать родину.

Второй лагерь оказался значительно больше, он собрал патриотично настроенных звезд, в числе которых – Владимир Машков, Олег Газманов, Григорий Лепс, Лариса Долина, Василий Ливанов и другие величины. Многие из них отвернулись от своих беглых коллег из-за постоянно необоснованной критики в адрес России.

Народ тоже разлюбил бывших кумиров. Алла Пугачева, к примеру, была звездой номер один на отечественной эстраде и решала судьбы других артистов. Теперь Примадонна ведет жизнь скромной домохозяйки, пока ее муж Максим Галкин* колесит по миру с политическими лозунгами вместо шуток и пародий.

Денег на роскошную жизнь уже не хватает, но шоумен из-за статуса иностранного агента никак не может продать знаменитый замок в деревне Грязь – никто не хочет иметь с ним финансовых отношений. Однако не исключено, что вскоре продавать будет нечего, потому что недвижимость конфискуют.

Адвокат Александр Бенхин в беседе с изданием "Абзацем" отметил, что обсуждаемый в парламенте законопроект о конфискации имущества станет основанием для жесткого наказания тех, кто распространяет фейки об армии. А муж Аллы Пугачевой, как известно, любит шутить на подобные темы.

*Признан Минюстом России иноагентом
18 января 2024, 08:42
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал "Абзац"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сотникова, Пугачева, Ксенофонтова: рыжее счастье российского шоу-бизнеса 50+

Вера Сотникова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Ксенофонтова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

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