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Среда 17 января

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Лицо Екатерины Андреевой внезапно посинело

Лицо Екатерины Андреевой внезапно посинело
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Ведущая Первого канала показала неординарные кадры в своем блоге. Что случилось?

Екатерина Андреева поделилась со своими подписчиками новым видео. В публикации телеведущая продемонстрировала бэкстейдж с фотосессии. Похоже, что концепция съемок связана с неким сюрреалистическим сюжетом: к вечернему платью Андреева надела необычную маску.

В зависимости от освещения цвет маски меняется. Сначала она была почти прозрачная. Но через некоторое время лицо Екатерины Андреевой внезапно посинело – на съемках фотограф использовал особенные световые эффекты. После этого цвет маски стал серебристый, а затем уже ярко-розовый.

Екатерина Андреева надела белое платье в пол. С роскошным убранством элегантно контрастировали черные рукава-фонари. Торжественность туалета телеведущей подчеркнули туфли под серебро. Также знаменитость показала, как проходила вторая часть съемок, где она позировала в более расслабленном стиле — телеведущая надела рваные джинсы и кожаную куртку.

"Съемка, которая приносит удовольствие. Когда все (почти) получается с первого дубля и с первого кадра. Обожаю профессионалов своего дела," – написала под видео героиня ролика.

Екатерина Андреева продемонстрировала образ, который явно производит впечатление. Подписчики знаменитости написали много восторженных комментариев. "Екатерина, вы великолепны", – написала одна из поклонниц звезды. "Красавица!" – обратилась к телеведущей еще одна фанатка.

17 января 2024, 22:21
Telegram / @ekaterinaandreeva_official✓ Надежный источник

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От Толкалиной до Тодоренко: страшно красивые иконы шоу-бизнеса

Любовь Толкалина. Фото: соцсети
Наталья Штурм. Фото: соцсети
Ольга Серябкина. Фото: соцсети
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети

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