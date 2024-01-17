Известный режиссер рассказал про отбор "девочек" для фильма "Воздух"

Режиссер Герман-младший раскрыл подробности съемок фильма, который выходит в российский прокат с 18 января 2024 года.

Уже 18 января россияне смогут увидеть фильм "Воздух" режиссера Германа-младшего, повествующий о событиях Великой Отечественной Войны. Центральной темой киноленты становится работа молодых военных летчиц, которые были отправлены на передовую сразу же после окончания училища. Согласно сюжету, юным девушкам предстоит защищать дорогу жизни – единственный путь, по которому голодный Ленинград мог получать продукты и хлеб.

По словам режиссера картины, в ходе работы пришлось придумывать технологии воздушных съемок, потому что очень хотелось снять кино на должном уровне. К тому же, как заявил Герман-младший, в создании фильма "Воздух" он преследовал и другую цель: важно было создать эмоциональную историю, которая бы вела за собой зрителя.

Сложнее всего создателям фильма далось изготовление макетов самолетов. Реальные модели "Як-1Б" и немецкие Messerschmitt было сложно найти – они практически не сохранились. Поэтому художнику-постановщику Елене Окопной пришлось воссоздавать макеты самолетов по чертежам.

Также в интервью Пятому каналу режиссер фильма "Воздух" рассказал, как проводился отбор актеров. Он пояснил:

"Девочек отбирали долго. У нас есть и известные актрисы, такие как Аглая Тарасова. У нас есть много неизвестных артистов, дебютанты и не артисты."

Герман-младший считает, что снимать фильмы про Великую Отечественную Войну нужно при условии, если есть некая сопричастность к событиям того времени и желание выпустить хорошее кино. Фильм "Воздух", по словам режиссера, заставляет зрителя проживать историю вместе с героями.



