"Здрасте!": ненасытная Волочкова вышла под ручку с новым мужчиной

Анастасия Волочкова снова удивила публику. Балерина появилась на пресс-конференции в сопровождении брутального мачо.

После недавних событий со скандальным видео Анастасия Волочкова в срочном порядке провела пресс-конференцию. Выход балерины вызвал неоднозначную реакцию публики.

На мероприятии экс-прима Большого театра появилась в белоснежном наряде. Практически сразу она начала рассказывать, какой прием ей устроили накануне: представители СМИ поджидали ее с цветами, когда она прилетела с курорта.

Балерина заявила, что ее очень обрадовала встреча на аэровокзале с "почестями". В частности, знаменитость восхитилась букетом роз, который ей преподнесли в подарок по возращении в Россию. Анастасия Волочкова не ожидала такого наплыва журналистов в аэропорту, как сообщает Пятый канал.





Балерина напомнила, что ее оберегают "настоящие бойцы" — охранники. Один из них провел звезду к столу. Таким образом, ненасытная вниманием общественности Анастасия Волочкова вышла под ручку с новым мужчиной в своем окружении. Он скрывал часть лица под маской.

"Здрасьте!" – бодро обратилась к публике светская дива. Охранник не отпускал светскую львицу ни на секунду, пока не удостоверился, что Анастасия Волочкова находится в полной безопасности.