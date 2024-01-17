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Среда 17 января

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Фото "до" и "после": молодая жена Диброва кардинально преобразилась

Фото "до" и "после": молодая жена Диброва кардинально преобразилась
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Полина Диброва продемонстрировала свои снимки в микроблоге. Жена телеведущего рассказала, что постоянно борется с лишним весом.

Супруга российского шоумена на своей странице в социальной сети выложила снимок многолетней давности. "Неужели это я?" – подписала фото Полина. На нем заметно, что фигура молодой мамы несколько отличается от ее нынешних форм, которыми любуется Дмитрий Дибров.

Очевидно, красавица-модель решила донести до поклонников, как с помощью правильного подхода можно изменить свое тело. Для этого она выставила фото "до" и "после". Невозможно не заметить, что молодая жена Диброва кардинально преобразилась.

Многодетная мама активно продвигает в массы идеи ЗОЖ и своим примером доказывает, что прекрасно выглядеть можно и после нескольких родов. Главное – знать, что делать. Полина Диброва делится своим секретами не только с подписчиками, но и с участниками собственного клуба. Модель организовала его для поддержки женщин, желающих изменить свою фигуру в лучше сторону и жить более гармонично.

Также знаменитость поведала аудитории, что активно тренируется с 2021 года. По ее признанию, борьбу с лишним весом приходится вести без перерыва: Полина тренируется постоянно. Молодая мама поделилась, что в 2016 году произошел "сбой настроек". С тех пор приходится все больше внимания уделять физической форме, но наверняка Дмитрий Дибров гордится любимой женщиной.

Помимо этого модель упомянула массаж, как один из эффективных способов для похудения. Также Полина назвала системные тренировки важнейшим составляющим успеха в борьбе с лишним весом. "Потому что очень хорошо помню, как это было", – добавила жена Дмитрия Диброва.

17 января 2024, 16:56
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой

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