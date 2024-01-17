Фото "до" и "после": молодая жена Диброва кардинально преобразилась

Полина Диброва продемонстрировала свои снимки в микроблоге. Жена телеведущего рассказала, что постоянно борется с лишним весом.

Супруга российского шоумена на своей странице в социальной сети выложила снимок многолетней давности. "Неужели это я?" – подписала фото Полина. На нем заметно, что фигура молодой мамы несколько отличается от ее нынешних форм, которыми любуется Дмитрий Дибров.

Очевидно, красавица-модель решила донести до поклонников, как с помощью правильного подхода можно изменить свое тело. Для этого она выставила фото "до" и "после". Невозможно не заметить, что молодая жена Диброва кардинально преобразилась.

Многодетная мама активно продвигает в массы идеи ЗОЖ и своим примером доказывает, что прекрасно выглядеть можно и после нескольких родов. Главное – знать, что делать. Полина Диброва делится своим секретами не только с подписчиками, но и с участниками собственного клуба. Модель организовала его для поддержки женщин, желающих изменить свою фигуру в лучше сторону и жить более гармонично.

Также знаменитость поведала аудитории, что активно тренируется с 2021 года. По ее признанию, борьбу с лишним весом приходится вести без перерыва: Полина тренируется постоянно. Молодая мама поделилась, что в 2016 году произошел "сбой настроек". С тех пор приходится все больше внимания уделять физической форме, но наверняка Дмитрий Дибров гордится любимой женщиной.