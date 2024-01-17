Дошло до угроз: что не поделили мать и бывшая жена Тимати

Анастасия Решетова и Симона Юнусова устроили публичную перепалку.

Известный российский музыкант, продюсер, актер и бизнесмен Тимур Юнусов, более известный как Тимати, за годы активного творчества смог построить блистательную карьеру, заработать огромные гонорары и собрать вокруг себя многомиллионную армию фанатов, а вот с личной жизнью звезде повезло значительно меньше.

Даже несмотря на наличие детей, все его отношения обернулись крахом. Первая серьезная попытка построить любовь у рэпера возникла на четвертом сезоне проекта "Фабрика звезд". Однако отношения с певицей Алексой долго не продлились.

После этого в жизни музыканта появилась модель Алена Шишкова. Она даже родила Тимати дочку, но спасти семью все равно не получилось. Расставанием закончился и гражданский брак с моделью Анастасией Решетовой, которая подарила артисту сына Ратмира.

Еще год Тимати встречался с Екатериной Сафроновой. Меж тем, он продолжает общаться с бывшими женами и девушками. Например, Анастасия Решетова вхожа в дом отца рэпера, предпринимателя Ильдара Юнусова.

Недавно она даже выставила в социальных сетях фото с новой супругой отца, то есть с мачехой Тимати, что не понравилось матери музыканта. Симона Юнусова оставила нелестный комментарий, мол человек дружит с теми, кто близок ему по духу.

Анастасия Решетова намек поняла и сразу же перешла к угрозам. Она обещала прервать молчание и пойти против собственных принципов, чтобы расставить все точки на i. Что конкретно имела в виду бывшая жена Тимати, остается загадкой.