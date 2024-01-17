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Среда 17 января

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Там пела Пугачева: Зацепин стал обладателем 180-метровой квартиры в Москве

Там пела Пугачева: Зацепин стал обладателем 180-метровой квартиры в Москве
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В Москве проходит международный фестиваль искусств Юрия Башмета. Очередной день был посвящен музыке Александра Зацепина.

Музыка, написанная знаменитым композитором, играет во многих российских и зарубежных фильмах. Достаточно вспомнить картины Леонида Гайдая, песни и мелодии из которых до сих пор являются любимыми народом. Сейчас в Москве проходит пятый Зимний международный фестиваль искусств имени Юрия Башмета. Один из дней был посвящен музыке Александра Зацепина.

Известный композитор сейчас живет в Москве. Переехал из Новосибирска в столицу он еще в 1958 году. Поначалу, как вспоминает музыкант, он жил в небольшой квартире в Перово. Однако вскоре после переезда ему понадобилась студия. Стало известно, как Александр Зацепин стал обладателем огромной квартиры в Москве.

Александр Зацепин. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Оказалось, что в этом вопросе музыканту помогла Александра Пахмутова, которая тогда занимала должность депутата. Купить на тот момент недвижимость было нельзя. Ее можно было только обменять. Однако поменять его 45-метровую квартиру на большую по площади было невозможно. Тогда пианистка обратилась за помощью к одному из чиновников, который смог помочь Александру Зацепину.

Затем пришлось переделывать квартиру в студию. Александра Пахмутова помогла композитору и в этом вопросе. В итоге все же получилось урегулировать перепланировку юридически. Позже в музыкальной мастерской было написано ни одно гениальное произведение. Более того, по словам музыканта, именно там пела песни, написанные Александром Зацепиным, Алла Пугачева.

Ранее "Дни.ру" писали, что Алла Пугачева перестала общаться с автором своих хитов 96-летним Александром Зацепиным.

17 января 2024, 15:34
Александр Зацепин. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Клео.ру✓ Надежный источник

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