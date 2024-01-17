Плевать на критику: Воля отказался извиняться за шутку об изнасиловании

Повел Воля во время концерта пошутил про сексуальное насилие в отношении женщин. За это комик получил массу критики.

Один из самых востребованных и высокооплачиваемых российских юмористов Павел Воля оказался в эпицентре грандиозного скандала. Шоумен, выступая в культурной столице России, позволил себе пошутить про изнасилование женщин. Аудитория юмора не поняла и не оценила.

Меж тем, даже после широкой волны критики в социальных сетях резидент Comedy Club отказался извиняться перед теми, кого мог пусть даже неумышленно, но оскорбить. Более того, в телеграм-канале Павла Воли так и висит анонс концерта с похабной шуткой.

Видимо, комику абсолютно плевать на критику, да и в целом на мнение поклонников и сограждан, в целом. После поднявшейся шумихи он попытался объяснить ситуацию, но на самом деле просто обвинил аудиторию в вырывании цитаты из контекста.

В соцсетях юморист отметил, что его шутка была о любви. По словам звезды, в насилии нет ничего смешного, а в любви есть.

"Я, понимаю, что многим уже везде мерещится насилие, абьюз и прочие неприятные вещи, но это точно не здесь, не в этой шутке", – подчеркнул Павел Воля.

Юмор подобного рода абсолютно неуместен. Этого мнения придерживается бизнесмен, инвестор и мотивационный оратор Александр Подчепаев. В своем комментарии изданию "Дни.ру" он отметил, что проблема самоутверждения за счет женщин может проистекать из прошлого негативного опыта.

"Так как Павел мне лично не знаком, могу судить о нем, только как о человеке из экрана. Сложно сказать, прописана ли эта неудачная шутка в сценарии или была его импровизацией. Но в любом случае юмор подобного рода, на мой взгляд, неуместен, особенно при широкой огласке", – подчеркнул наш собеседник.

Эксперт добавил, что у него самого была очень больная история в схожем контексте. Понимание этого пришло к Александру не сразу, а после длительной работы с самим собой и переоценке жизненных ценностей. "Разбирая все по полочкам, я осознал, что проблема крылась в расставании с девушкой в возрасте 18 лет — те негативные эмоции, которые я не прожил, я продолжил носить внутри себя и проецировать по жизни дальше", — отметил он.

Подчепаев убежден, что отношения между мужчиной и женщиной — это основа, на которой строится все. "Две взаимодополняющие и равные друг другу энергии, союз, в котором мы можем реализовать свой максимальный потенциал. В моем понимании, говоря о том, что собой подразумевают настоящие отношения, можно провести некую аналогию: мужчина — это семя, а женщина — плодородная почва, без которой мужчина не расцветет и не сможет творить. Поэтому важно уважать друг друга", — резюмировал он.