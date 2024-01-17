С отдыхающим на Маврикии Давой пропала связь после мощного наводнения

На Маврикий обрушился сильный циклон. На затопленном острове застряли российские туристы.

С популярным российским блогером и рэпером Давой приключилась беда. Исполнитель полетел на отдых на Маврикий и оказался в настоящем аду. Остров накрыл мощный циклон, после чего связь со звездой прервалась.

За Даву переживали как друзья, так и миллионы подписчиков в социальных сетях. Мощнее наводнение и резкие порывы ветра уничтожали все на своем пути – рэпер мог запросто пострадать или даже погибнуть.

Благо, обошлось. Дава вышел на связь с поклонниками и рассказал, что происходит на Маврикии. Он показал кадры затопленного острова. По словам исполнителя, отели знали о циклоне, однако не предупредили туристов, чтобы не лишиться доходов.

"Наш остров полностью затопило. Два дня мы жили, как в аду", – подчеркнул Дава.

Он признался, что впервые столкнулся с подобным явлением. По словам звезды, бежать отдыхающим было некуда. Блогер добавил, что вода добралась до центра острова.

"До этого случая всегда думал, что можно куда-то забраться, спрятаться. Нет. Нельзя", – отрезал рэпер.

По словам Давы, аэропорт после циклона закрыли, а дороги оказались затоплены, поэтому идти отдыхающим было некуда. Исполнитель также уточнил, что из-за непогоды несколько дней не мог выйти на связь.