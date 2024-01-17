Ольга Бузова никогда не стеснялась экспериментировать над собой и осваивать новые творческие напрвления.

Актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая, певица, продюсер, дизайнер – кажется, в мире не осталось творческих направлений, которые еще не освоила вечно молодая, заводная и энергичная Ольга Бузова. Звезда никогда не стеснялась экспериментировать над собой.

Более того, Ольга Бузова всегда проявляет открытость к поклонникам и делится с ними результатами труда. Возможно, именно поэтому артистка набрала в социальных сетях многомиллионную армию поклонником.

Теперь ей просто некуда деваться – нужно осваивать новые роли и радовать подписчиков новыми впечатлениями. Конечно, звезда еще со времен дебюта в телепроекте "Дом-2" плотно ассоциируется у россиян с развлекательным контентом, однако у нее вскоре появится шанс изменить впечатления о себе.

Ольга Бузова решила сниматься в шоу для взрослых на канале ТНТ. Программа "Это нормально?" нацелена на взрослую аудиторию, поэтому там будут обсуждаться острые социальные вопросы. Формат передачи – соревнование двух команд: мужской и женской.

Участники должны будут угадать наиболее популярные ответы россиян по различным вопросам: кредиты, отношения с женатыми людьми, работы и тому подобное. А для подготовки ответов редакторы будут заранее опрашивать граждан от 18 лет.

Кстати, Ольга Бузова будет работать не одна. В новом шоу компанию ей составит Дмитрий Дибров, который не так давно покинул кресло ведущего программы "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале.