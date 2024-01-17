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По стопам Ивлеевой: невестка Пугачевой вляпалась в "голый" скандал

По стопам Ивлеевой: невестка Пугачевой вляпалась в "голый" скандал
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Жена Никиты Преснякова после переезда в США принялась организовать тусовки вульгарного характера.

В конце 2023 года на всю страну прогремел скандал с отечественными звездами, которые приняли участие в "голой" вечеринке, организованной Анастасией Ивлеевой. Нарочито вульгарное поведение Ксении Собчак, Лолиты Милявской, Филиппа Киркорова и других артистов в трудные для России времена взбесили народ.

Звезды подверглись жесткой критике, после чего попали под не менее жесткие санкции. К примеру, Филипп Киркоров мгновенно пропал из всех праздничных эфиров, а Лолита Милявская лишилась концертов. Анастасия Ивлеева схлопотала штраф и осталось без рекламных контрактов.

Рэпер VACIO, нацепивший носок не на то место, и вовсе ухал на два административных срока. Однако куда важнее оказались репутационные потери. Чтобы вернуть расположение общества, артистам даже пришлось обратить внимание на это самое общество, направив финансовую помощь жителям Белгорода.

Репутационные потери понесла и внучка Аллы Пугачевой. Как известно, любимый внук Примадонны покинул Россию вслед за бабушкой. И пока Никита Пресняков пытался покорить западные музыкальные площадки, его жена Алена Краснова освоила новый бизнес.

Невестка Аллы Пугачевы занимается организацией вечеринок. Ее тусовки посещают в основном русскоязычные граждане, и на них тоже не обходится без разврата. Подписчики Алены Красновой совсем недавно были шокированы откровенными снимками, которыми она поделилась в соцсетях.

Видимо, супруга Никиты Пронякова пошла по стопам Анастасии Ивлеевой. Как оказалось, она сама не против откровенных образов и вульгарных поз. Правда, ей в США ничего не будет, кроме разве что гневных комментариев под фотографиями.

17 января 2024, 10:15
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

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