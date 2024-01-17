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Среда 17 января

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Муцениеце снова одна: почему новый кавалер бросил актрису

Муцениеце снова одна: почему новый кавалер бросил актрису
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Агата Муцениеце после болезненного расставания с Павлом Прилучным завела отношения с известным ресторатором. Однако и эта пара распалась.

Популярный российский актер театра и кино Павел Прилучный и его коллега Агата Муцениеце прожили в браке девять лет. Супруги успели обзавестись двумя детьми, однако их отношения нельзя было назвать счастливыми. Болезненное расставание и продолжающаяся дележка имущества лишь подтверждают эту мысль.

Через два года после развода Павел Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян, которая в минувшем году родила ему наследника. Агата Муцениеце же посвятила себя творчеству и воспитанию малышей. Однако недавно и она смогла найти вторую половинку.

Звезда российских сериалов после болезненного расставания наконец-то смогла завести отношения. Ее кавалером стал известный ресторатор, миллионер Владимир Перельман. 39-летнего ухажера 34-летняя артистка встретила во время отдыха в Таиланде. Поговаривают, что она уже успела познакомить парня с детьми.

Вероятно, у актрисы были серьезные намерения на нового кавалера – зато у него их не было. Издание "7 дней" утверждает, что Владимир Перельман оказался не готов остепениться ради Агаты Муцениеце, поэтому прекратил отношения.

Кстати, по данным все того же журнала, рассталась пара по-доброму, без лишних ссор. А это значит, что возобновление любовной линии все еще возможно.

17 января 2024, 09:08
Агата Муцениеце. Фото: Artem Sobolev / news.ru / www.globallookpress.com
Телеграм-канал "Антиглянец"✓ Надежный источник

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