Все вы – будущие покойники: Павел Майков огорошил жестким фактом

Звезда сериала "Бригада" сейчас не очень часто принимает участие в светских тусовках. Накануне он посетил мероприятие и удивил всех странными рассуждениями.

48-летний актер стал невероятно популярным после роли бандита Виктора Пчелкина в культовом сериале "Бригада". Творческий путь мужчина не оставил. Сейчас он продолжает сниматься в кино и играть на сцене театра. Несколько дней назад Павел Майков посетил премьеру фильма "Танцуй, селедка", сообщает "Пятый канал". Актер огорошил присутствующих мрачными заявлениями.

Оказывается, Павел Майков совершенно не боится смерти. Он философски относится к возможному уходу. Подобную позицию артиста можно связать с осознанием неизбежности печального исхода, который будет у каждого.

"Во всем другом можно сомневаться, кроме данного факта. Все вы — будущие покойники, с чем я вас и поздравляю, это абсолютно точно", — резюмировал актер.

Ранее Майков уже высказывался на тему смерти и того, что он оставит после себя. Актер уверен, что клеймо "Пчелы" из "Бригады" останется с ним навсегда и уйдет вместе в могилу. Отметим, что многим артистам культового сериала пришлось годами отстаивать право играть кого-то, кто не связан с криминалом. Первым вырваться из порочного круга удалось Сергею Безрукову. Он долгое время пытался примерять на себя образы, которые не похожи на Сашу Белого из саги о бандитах.

Павел Майков после "Бригады" акцентировал свое внимание не только на кино, но и на театре, и на музыке, и на режиссерских проектах. Сейчас фильмография артиста насчитывает десятки популярнейших лент. Среди них: "Солдаты", "Иисус Христос – суперзвезда", "Синдром дракона", "Дылды", "Девушки с Макаровым", "Контакт". В театре с успехом проходили постановки с участием Майкова: "День выборов", "Битва с экстрасенсом", "Сокровища острова Пеликан".