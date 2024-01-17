Безумно счастлива: Ольга Бузова рассказала о причинах радости

Певица продолжает очень много работать. Она сконцентрирована на цели, которая подразумевает стать лучшей версией себя.

37-летняя исполнительница хита "Мало половин" поделилась секретами принятия себя. Ольга Бузова честно рассказала, какие части тела ей не очень нравятся. Откровения публикует "Пятый канал". По мнению женщины, один из залогов счастливой жизни – осознание правды о своей внешности.

Без ума Ольга Бузова от своих глаз, губ и носа. Она уверена, что завистники сейчас негодуют, ведь когда-то в женщину "кидали камни" из-за внешности. Сейчас певица и телеведущая постоянно входит в число красивейших россиянок. Оказывется, в школе маленькую Олю дразнили. Причиной буллинга стали широкие коленки и слишком большой, по мнению детей, размер ноги. Сейчас звезда по этому поводу не переживает. Она четко осознает недостатки, принимает их.

"Я профессионал. Осознаю, как в кадре будет красиво", — подчеркнула телеведущая.

Косметикой молодая женщина пользуется только во время работы. В остальные часы она предпочитает дополнительно не украшать себя, чтобы не создавать дополнительных проблем.

"Быть красивой непросто. И это может утомлять. Завтра у меня потрясающий день без макияжа. Мне кажется, я буду безумно счастлива", — уточнила певица.

Для того, чтобы дольше оставаться привлекательной и здоровой, Ольга Бузова соблюдает элементарные правила профилактики. Она надевает шапку, занимается спортом и не имеет вредных привычек: не курит и не злоупотребляет алкоголем. Ранее звезда говорила, что понимает ответственность перед поклонниками. тысячи молодых людей считают ее кумиром и повторяют все, что делает певица.