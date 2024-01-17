Азиза раскрыла настоящую причину гонений на Филиппа Киркорова

Забытая певица считает, что осуждение коллег – огромная ошибка . Войти не в ту дверь может каждый человек. Это не повод предавать забвению его творчество.

У Примадонна отечественной сцене сейчас не лучшие дни. Концерты певца площадки отменяют без объяснения причин, а из программ на федеральном ТВ немолодого мужчину попросту вырезали. Коллеги Филиппа Киркорова разделились на два огромных лагеря. Кто-то осуждает факт участия исполнителя хита "Зайка моя" в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой, а кто-то пытается оправдать артиста.

Азиза оказалась в числе защитников, пишет женский журнал "Клео.ру". Она уверена, что знает точную причину гонений на Филиппа Бедросовича. По ее мнению, это своеобразная месть талантливому исполнителю, который смог пробиться на большую сцену.

"Каждый из нас проходит свой путь земной – можем и оступиться. Мы все понимаем, где допустили ошибку. Но для чего добивать?",– резюмировала Азиза.

Женщина даже сравнила мир шоу-бизнеса с природой. Она не понимает, почему животные не добивают своего сородича, а люди этому правилу не следуют. Филипп Киркоров сам не раз протягивал руку помощи другим, когда это требовалось. Сейчас же ситуация складывается таким образом, что вокруг мужчины образовалась пустота. Рядом оказались только самые преданные друзья и поклонники.

Напомним, что после скандальной вечеринки Филипп Киркоров сначала опубликовал видео с извинениями. Позже передал свой гонорар на благотворительность. Пока искупить свою вину перед обществом, как считают пользователи социальных сетей, у певца не получилось. Ответственность за участие также понесли Лолита, Дима Билан, Анна Асти, Глюкоза, Николай Васильев.