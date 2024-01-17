Азиза раскрыла настоящую причину гонений на Филиппа Киркорова

Развод Кудрявцевой с молодым мужем Тесты Кадышева задолжала больше миллиона Игры Сонник

Топ новостей недели

Идущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружуИдущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружу Принял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринкиПринял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринки Орлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этимОрлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этим Чем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар"Чем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар"

Лента новостей

Среда 17 января

01:58Азиза раскрыла настоящую причину гонений на Филиппа Киркорова 01:17Расслабьтесь и не нервничайте: хронический стресс приводит к серьезному заболеванию 00:51Три секрета сохранения вкуса к жизни в зимние месяцы 22:25"*** конченый": сорвавшаяся на мат Волочкова вернулась в Россию на разборки 22:00Расстались? Удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем 21:08"Союз кармический": нумеролог Красавкина раскрыла тайну развода Кудрявцевой 20:10После заявления о бегстве из России Лолита раскрыла планы на жизнь 19:16Поставил в ступор: Марату Башарову "прилетело" от участника "Битвы Экстрасенсов" 18:24"Выбор непрост": вот что сказал Васильев о новом ведущем "Модного приговора" 17:35"Невозможно отменить": почему Волочкову нельзя наказать за выходку с Джигурдой 16:50Тайну Василия Ланового раскрыли в день его 90-летия 15:13Опять вернулась? Пугачева неожиданно отметилась в Москве 13:17Черненькая мохнатка: Малышева показала киску на публике 13:04Гузеева в эфире Первого канала зачитала переписку с любовницей мужа 10:16Унизивший фанатов SHAMAN рухнул в глазах россиян 09:33Веселая вдова Юдашкина появилась в компании галантного мужчины 07:59Как не погрузиться в депрессию после возвращения на работу в январе 07:38Россиян предупредили о мошенничестве с новыми купюрами 07:16Выявить и противостоять: как не попадаться на удочку манипуляторов 06:47Бросивший сына в сугроб Косенко может уйти от наказания 05:30Появился ребенок или нет: Анастасия Костенко поставила точку в спорах о четвертых родах 04:45"Он потерял волосы": стилист раскрыл страшную тайну Филиппа Киркорова 04:14Долгожданная оттепель ненадолго порадует жителей Москвы 00:47Раскрыт секрет похудения без отказа от привычных угощений 00:25Назван способ снизить риск внезапной гибели из-за болезней сердца 00:00Как подготовиться к купанию в проруби: врач дал ценные советы 20:13Бородина презентовала рецепт необычного супа 16:44Шаляпин назначил виновного в утечке скандального видео Волочковой и Джигурды 15:41Жена вдвое моложе: 62-летний режиссер Гинзбург выдал интимные подробности 14:28Кушанашвили объяснил, чем похожи Киркоров и Кологривый 13:44Как небольшая квартира: озвучена баснословная стоимость гроба Юрия Соломина 09:12"Поставила молитву 12 раз": Кудрявцева пустилась в откровения после драмы в семье 08:07Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь? 07:58Витаминные бомбы: пять полезнейших для здоровья продуктов 07:48Сам уже не мог есть и пить: еще один известный актер не справился с тяжелой болезнью 07:39Как бросить курить: раскрыт секрет легкого отказа от вредной привычки 06:53Названо необычное свойство темного шоколада 06:47Заразнее ковида: новая инфекция вновь угрожает людям 06:18Меган Маркл с ирокезом, дредами и не только: нейросеть сделала фото жены принца Гарри 05:59Лидеры российского проката: пять мощнейших фильмов начала года 05:14"Это ее личное дело": куда пропала Марина Хлебникова 04:03Этого нельзя допустить: логопед Абузарова назвала ошибки при запуске речи у детей 02:47Ксения Бородина воссоединилась с одним из бывших 01:43Известного продюсера обвинили в разводе Леры Кудрявцевой 17:15"Внука я не жду": Алиса Мон раскрыла подробности взаимоотношений с сыном 16:18Настоящая хулиганка: Галкин* не помеха поцелуям Пугачевой с коллегой 14:01Всей стране показали: 78-летний Петросян нашел другую в отсутствие молодой жены 12:57Муж Гузеевой засветился с молодой сучкой на "Давай поженимся!" 11:36Смех и слезы: муза Джигарханяна Цымбалюк-Романовская оправдалась за нелюбовь 08:25Не забудьте взять с собой: 7 необычных и нужных вещей для дальней поездки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Азиза раскрыла настоящую причину гонений на Филиппа Киркорова

Азиза раскрыла настоящую причину гонений на Филиппа Киркорова
103

Забытая певица считает, что осуждение коллег – огромная ошибка . Войти не в ту дверь может каждый человек. Это не повод предавать забвению его творчество.

У Примадонна отечественной сцене сейчас не лучшие дни. Концерты певца площадки отменяют без объяснения причин, а из программ на федеральном ТВ немолодого мужчину попросту вырезали. Коллеги Филиппа Киркорова разделились на два огромных лагеря. Кто-то осуждает факт участия исполнителя хита "Зайка моя" в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой, а кто-то пытается оправдать артиста.

Азиза оказалась в числе защитников, пишет женский журнал "Клео.ру". Она уверена, что знает точную причину гонений на Филиппа Бедросовича. По ее мнению, это своеобразная месть талантливому исполнителю, который смог пробиться на большую сцену.

"Каждый из нас проходит свой путь земной – можем и оступиться. Мы все понимаем, где допустили ошибку. Но для чего добивать?",– резюмировала Азиза.

Женщина даже сравнила мир шоу-бизнеса с природой. Она не понимает, почему животные не добивают своего сородича, а люди этому правилу не следуют. Филипп Киркоров сам не раз протягивал руку помощи другим, когда это требовалось. Сейчас же ситуация складывается таким образом, что вокруг мужчины образовалась пустота. Рядом оказались только самые преданные друзья и поклонники.

Напомним, что после скандальной вечеринки Филипп Киркоров сначала опубликовал видео с извинениями. Позже передал свой гонорар на благотворительность. Пока искупить свою вину перед обществом, как считают пользователи социальных сетей, у певца не получилось. Ответственность за участие также понесли Лолита, Дима Билан, Анна Асти, Глюкоза, Николай Васильев.

17 января 2024, 01:58
Певица Азиза. Фото: © Павел Кашаев\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Московский комсомолец✓ Надежный источник

По теме

После заявления о бегстве из России Лолита раскрыла планы на жизнь

"Он потерял волосы": стилист раскрыл страшную тайну Филиппа Киркорова
Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"*** конченый": сорвавшаяся на мат Волочкова вернулась в Россию на разборки

"*** конченый": сорвавшаяся на мат Волочкова вернулась в Россию на разборки
Балерина Анастасия Волочкова анонсировала пресс-конференцию, на которой подробно выскажется о слитом в Сеть интимном видео. Последнее путешествие Анастасии Волочковой на Мальдивы было омрачено скандалом.

Расстались? Удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем

Расстались? Удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем
Общественность почувствовала разлад в отношениях популярной певицы. Неужели Нюша собралась разводиться с супругом? Шесть лет назад популярная певица обрела настоящее женское счастье.

"Союз кармический": нумеролог Красавкина раскрыла тайну развода Кудрявцевой

"Союз кармический": нумеролог Красавкина раскрыла тайну развода Кудрявцевой
Нумеролог-психолог Фарида Красавкина нашла тайное послание в дате рождения Леры Кудрявцевой и ее мужа, которое говорит лишь об одном. Нумеролог Фарида Красавкина в эксклюзивном интервью "Дни.

После заявления о бегстве из России Лолита раскрыла планы на жизнь

После заявления о бегстве из России Лолита раскрыла планы на жизнь
После участия в "голой" вечеринке Лолита Милявская подверглась жесткой критике и лишилась возможности выступать. Певица, актриса, телеведущая, продюсер – за годы активного творчества Лолита Милявская смогла построить в России блестящую карьеру и собрать многомиллионную армию поклонников.

Поставил в ступор: Марату Башарову "прилетело" от участника "Битвы Экстрасенсов"

Поставил в ступор: Марату Башарову "прилетело" от участника "Битвы Экстрасенсов"
В одном из недавних выпусков шоу "Экстрасенсы. Реванш" участник поставил ведущего Марата Башарова в неловкое положение. На федеральном канале вышло в эфир новое шоу "Экстрасенсы.

Выбор читателей

15/01Пнд"Поставила молитву 12 раз": Кудрявцева пустилась в откровения после драмы в семье 15/01ПндСам уже не мог есть и пить: еще один известный актер не справился с тяжелой болезнью 15/01ПндКак небольшая квартира: озвучена баснословная стоимость гроба Юрия Соломина 15/01ПндШаляпин назначил виновного в утечке скандального видео Волочковой и Джигурды 15/01ПндЕвгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь? 15/01ПндЖена вдвое моложе: 62-летний режиссер Гинзбург выдал интимные подробности