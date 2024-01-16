Развод Кудрявцевой с молодым мужем Тесты Кадышева задолжала больше миллиона Игры Сонник

Топ новостей недели

Идущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружуИдущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружу Принял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринкиПринял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринки Орлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этимОрлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этим Чем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар"Чем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар"

Лента новостей

Вторник 16 января

22:25"*** конченый": сорвавшаяся на мат Волочкова вернулась в Россию на разборки 22:00Расстались? Удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем 21:08"Союз кармический": нумеролог Красавкина раскрыла тайну развода Кудрявцевой 20:10После заявления о бегстве из России Лолита раскрыла планы на жизнь 19:16Поставил в ступор: Марату Башарову "прилетело" от участника "Битвы Экстрасенсов" 18:24"Выбор непрост": вот что сказал Васильев о новом ведущем "Модного приговора" 17:35"Невозможно отменить": почему Волочкову нельзя наказать за выходку с Джигурдой 16:50Тайну Василия Ланового раскрыли в день его 90-летия 15:13Опять вернулась? Пугачева неожиданно отметилась в Москве 13:17Черненькая мохнатка: Малышева показала киску на публике 13:04Гузеева в эфире Первого канала зачитала переписку с любовницей мужа 10:16Унизивший фанатов SHAMAN рухнул в глазах россиян 09:33Веселая вдова Юдашкина появилась в компании галантного мужчины 07:59Как не погрузиться в депрессию после возвращения на работу в январе 07:38Россиян предупредили о мошенничестве с новыми купюрами 07:16Выявить и противостоять: как не попадаться на удочку манипуляторов 06:47Бросивший сына в сугроб Косенко может уйти от наказания 05:30Появился ребенок или нет: Анастасия Костенко поставила точку в спорах о четвертых родах 04:45"Он потерял волосы": стилист раскрыл страшную тайну Филиппа Киркорова 04:14Долгожданная оттепель ненадолго порадует жителей Москвы 00:47Раскрыт секрет похудения без отказа от привычных угощений 00:25Назван способ снизить риск внезапной гибели из-за болезней сердца 00:00Как подготовиться к купанию в проруби: врач дал ценные советы 20:13Бородина презентовала рецепт необычного супа 16:44Шаляпин назначил виновного в утечке скандального видео Волочковой и Джигурды 15:41Жена вдвое моложе: 62-летний режиссер Гинзбург выдал интимные подробности 14:28Кушанашвили объяснил, чем похожи Киркоров и Кологривый 13:44Как небольшая квартира: озвучена баснословная стоимость гроба Юрия Соломина 09:12"Поставила молитву 12 раз": Кудрявцева пустилась в откровения после драмы в семье 08:07Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь? 07:58Витаминные бомбы: пять полезнейших для здоровья продуктов 07:48Сам уже не мог есть и пить: еще один известный актер не справился с тяжелой болезнью 07:39Как бросить курить: раскрыт секрет легкого отказа от вредной привычки 06:53Названо необычное свойство темного шоколада 06:47Заразнее ковида: новая инфекция вновь угрожает людям 06:18Меган Маркл с ирокезом, дредами и не только: нейросеть сделала фото жены принца Гарри 05:59Лидеры российского проката: пять мощнейших фильмов начала года 05:14"Это ее личное дело": куда пропала Марина Хлебникова 04:03Этого нельзя допустить: логопед Абузарова назвала ошибки при запуске речи у детей 02:47Ксения Бородина воссоединилась с одним из бывших 01:43Известного продюсера обвинили в разводе Леры Кудрявцевой 17:15"Внука я не жду": Алиса Мон раскрыла подробности взаимоотношений с сыном 16:18Настоящая хулиганка: Галкин* не помеха поцелуям Пугачевой с коллегой 14:01Всей стране показали: 78-летний Петросян нашел другую в отсутствие молодой жены 12:57Муж Гузеевой засветился с молодой сучкой на "Давай поженимся!" 11:36Смех и слезы: муза Джигарханяна Цымбалюк-Романовская оправдалась за нелюбовь 08:25Не забудьте взять с собой: 7 необычных и нужных вещей для дальней поездки 06:127 фильмов, которые меняют мировоззрение 04:22Какие профессии в современном мире вытесняют другие: 10 специальностей 02:07Как найти логопеда ребенку: памятка для мудрых родителей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"*** конченый": сорвавшаяся на мат Волочкова вернулась в Россию на разборки

"*** конченый": сорвавшаяся на мат Волочкова вернулась в Россию на разборки
242

Балерина Анастасия Волочкова анонсировала пресс-конференцию, на которой подробно выскажется о слитом в Сеть интимном видео.

Последнее путешествие Анастасии Волочковой на Мальдивы было омрачено скандалом. В интернете оказалось видео годичной давности. На кадрах – балерина в нетрезвом состоянии куролесит с Никитой Джигурдой. Скандальный артист, не стесняясь камеры, целовал танцовщицу в пах. В какой-то момент из-за страстного танца грудь Волочковой почти выскочила из бюстгальтера.

Неприличные кадры хоть и не удивили, но возмутили народ. Например, некоторые общественные деятели теперь добиваются отмены концертов Анастасии Волочковой. Якобы не может уважаемая балерина так себя вести. Кто-то же считает, что артистку нужно не наказывать, а оказывать ей помощь. В частности, телеведущая Ксения Бородина заявила, что балерина, пристрастившая к спиртному, нуждается в лечении.

Вернувшись в Россию, Анастасия Волочкова наткнулась на ждавших ее в аэропорту журналистов. Те поинтересовались, что артистка думает о возможном наказании за свое поведение. Балерина же заявила, что "светит своим творчеством для России", а также "бесплатно приглашает всех". Видимо, Анастасия полагает, что ее концерты запретить нельзя.

"Вы куда лезете в мое творчество?", – возмутилась артистка.

Она позвала журналистов на пресс-конференцию, где пообещала ответить на все вопросы и устроить разборки с Джигурдой (именно его танцовщица считает виновным в утечке скандального видео). Кроме того, Анастасия Волочкова дала понять, что о ее пристрастии к алкоголю разговаривать не намерена. Когда представить СМИ поинтересовался у балерины, не думала ли она отказаться от спиртного, та сорвалась на мат: "*** (болван – Прим. ред.) конченый!".

16 января 2024, 22:25
Анастасия Волочкова. Фото: YouTube / @community176
LIFE✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"Невозможно отменить": почему Волочкову нельзя наказать за выходку с Джигурдой

Шаляпин назначил виновного в утечке скандального видео Волочковой и Джигурды
Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Расстались? Удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем

Расстались? Удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем
Общественность почувствовала разлад в отношениях популярной певицы. Неужели Нюша собралась разводиться с супругом? Шесть лет назад популярная певица обрела настоящее женское счастье.

"Союз кармический": нумеролог Красавкина раскрыла тайну развода Кудрявцевой

"Союз кармический": нумеролог Красавкина раскрыла тайну развода Кудрявцевой
Нумеролог-психолог Фарида Красавкина нашла тайное послание в дате рождения Леры Кудрявцевой и ее мужа, которое говорит лишь об одном. Нумеролог Фарида Красавкина в эксклюзивном интервью "Дни.

После заявления о бегстве из России Лолита раскрыла планы на жизнь

После заявления о бегстве из России Лолита раскрыла планы на жизнь
После участия в "голой" вечеринке Лолита Милявская подверглась жесткой критике и лишилась возможности выступать. Певица, актриса, телеведущая, продюсер – за годы активного творчества Лолита Милявская смогла построить в России блестящую карьеру и собрать многомиллионную армию поклонников.

Поставил в ступор: Марату Башарову "прилетело" от участника "Битвы Экстрасенсов"

Поставил в ступор: Марату Башарову "прилетело" от участника "Битвы Экстрасенсов"
В одном из недавних выпусков шоу "Экстрасенсы. Реванш" участник поставил ведущего Марата Башарова в неловкое положение. На федеральном канале вышло в эфир новое шоу "Экстрасенсы.

"Выбор непрост": вот что сказал Васильев о новом ведущем "Модного приговора"

"Выбор непрост": вот что сказал Васильев о новом ведущем "Модного приговора"
Стало известно имя нового ведущего передачи "Модный приговор". Александр Васильев дал личную оценку Александру Рогову. Первый канал приостановил показ популярной передачи "Модный приговор" почти два года назад.

Выбор читателей

15/01Пнд"Поставила молитву 12 раз": Кудрявцева пустилась в откровения после драмы в семье 15/01ПндСам уже не мог есть и пить: еще один известный актер не справился с тяжелой болезнью 15/01ПндКак небольшая квартира: озвучена баснословная стоимость гроба Юрия Соломина 15/01ПндИзвестного продюсера обвинили в разводе Леры Кудрявцевой 15/01ПндШаляпин назначил виновного в утечке скандального видео Волочковой и Джигурды 15/01ПндЕвгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?