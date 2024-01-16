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Вторник 16 января

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Расстались? Удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем

Расстались? Удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем
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Общественность почувствовала разлад в отношениях популярной певицы. Неужели Нюша собралась разводиться с супругом?

Шесть лет назад популярная певица обрела настоящее женское счастье. Артистка вышла замуж за советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Спустя год после свадьбы Нюша подарила супругу дочь Серафиму-Симбу, а еще через три года на свет появился сын Саффрон.

В последнее время общественность обсуждает возможный разлад в отношениях между супругами. Неужели Нюша рассталась с любимым? Например, Новый год певица отмечала в компании отца, а не мужа. Известно, что в это время Игорь Сивов находился в Эмиратах, где он, как известно, проводит тренинги и курсы.

Вскоре еще один удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем. Сначала журналисты заметили, что Нюша и Игорь Сивов сняли обручальные кольца. Теперь общественность обсуждает, что супруги якобы отписались друг от друга в социальных сетях. Вот только данный слух оказался неправдой. Кто-то невнимательно посмотрел подписки Нюши и распространил неверную информацию.

Стоит отметить, что в 2022 году знаменитость рассказала, что в их паре произошла измена. Однако супруги решили на своем примере доказать, что настоящая любовь может преодолеть любые трудности. Многие убеждены, что именно Игорь Сивов изменил Нюше, потому что в 2021 году сама артистка была беременна.

Ранее "Дни.ру" писали, что певица Нюша подробно рассказала о воспитании детей.

16 января 2024, 22:00
Нюша. Petrov Sergey/news.ru/ www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

"Чудо в перьях": Нюша показала прелести на красной дорожке

Певцы Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук.
Певица Нюша (Анна Шурочкина).
Певица, актриса, телеведущая Анна Семенович.
Дизайнер Белла Потемкина.
Певица Вера Брежнева.
Патронесса благотворительного фонда "Федерация" Елена Север.
Певец Валерий Меладзе и его супруга певица Альбина Джанабаева.
Певица Полина Гагарина.
Участники группы IOWA Леонид Терещенко, Екатерина Иванчикова и Василий Буланов (слева направо).
Участницы группы "Soprano Турецкого" Валерия Девятова, Анна Королик, Ивета Рогова, Дарья Львова, Евгения Фанфара и Тамара Мадебадзе (слева направо).
Певец Филипп Киркоров.
Певец Сергей Лазарев.
Певица Зара (Зарифа Мгоян).
Певица Диана Арбенина.
Актриса и модель Анна Калашникова.
Телеведущая, певица Ольга Бузова.
Блогер Амиран Сардаров.
Стилист Сергей Зверев.

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