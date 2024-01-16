Расстались? Удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем

Общественность почувствовала разлад в отношениях популярной певицы. Неужели Нюша собралась разводиться с супругом?

Шесть лет назад популярная певица обрела настоящее женское счастье. Артистка вышла замуж за советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Спустя год после свадьбы Нюша подарила супругу дочь Серафиму-Симбу, а еще через три года на свет появился сын Саффрон.

В последнее время общественность обсуждает возможный разлад в отношениях между супругами. Неужели Нюша рассталась с любимым? Например, Новый год певица отмечала в компании отца, а не мужа. Известно, что в это время Игорь Сивов находился в Эмиратах, где он, как известно, проводит тренинги и курсы.

Вскоре еще один удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем. Сначала журналисты заметили, что Нюша и Игорь Сивов сняли обручальные кольца. Теперь общественность обсуждает, что супруги якобы отписались друг от друга в социальных сетях. Вот только данный слух оказался неправдой. Кто-то невнимательно посмотрел подписки Нюши и распространил неверную информацию.

Стоит отметить, что в 2022 году знаменитость рассказала, что в их паре произошла измена. Однако супруги решили на своем примере доказать, что настоящая любовь может преодолеть любые трудности. Многие убеждены, что именно Игорь Сивов изменил Нюше, потому что в 2021 году сама артистка была беременна.

Ранее "Дни.ру" писали, что певица Нюша подробно рассказала о воспитании детей.