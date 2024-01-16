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Поставил в ступор: Марату Башарову "прилетело" от участника "Битвы Экстрасенсов"

Поставил в ступор: Марату Башарову "прилетело" от участника "Битвы Экстрасенсов"
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В одном из недавних выпусков шоу "Экстрасенсы. Реванш" участник поставил ведущего Марата Башарова в неловкое положение.

На федеральном канале вышло в эфир новое шоу "Экстрасенсы. Реванш", где участники прошлых сезонов "Битвы экстрасенсов", которые не смогли выиграть, вновь борются за звание лучшего. Ведущим передачи стал Марат Башаров.

Самым молодым участником предыдущих сезонов является Никита Турчин. Он принимал участие в восемнадцатой "Битве экстрасенсов". На тот момент ему было 17 лет. И вот спустя 6 лет он вновь появился в мистическом шоу. Первое испытание, с которым пришлось столкнуться участникам, оказалось непростым. Им нужно было выбрать из нескольких человек того, кому удалось победить наркотическую зависимость.

Никита Турчин заявил, что не бывает людей, которые одолевают эту болезнь. По мнению экстрасенса, они лишь ставят свою проблему на паузу. Тогда Марат Башаров поинтересовался у 23-летнего участника, верит ли он в то, что люди могут побороть алкогольную зависимость. Ответ Никиты Турчина поставил в ступор ведущего, а Вера Сотникова и вовсе ахнула от услышанного.

"Вам лучше знать", – ответил экстрасенс ведущему.

Так, Марату Башарову, можно сказать, "прилетело" от участника "Битвы Экстрасенсов". Своим ответом молодой человек напомнил зрителям про скандалы ведущего. Как известно, неоднократно бывшие супруги артиста обвиняли не только в рукоприкладстве, но и проблемах с алкоголем.

Ранее "Дни.ру" писали, что Марат Башаров собирается в ЗАГС с девушкой, которая младше его на 13 лет.


16 января 2024, 19:16
Марат Башаров. Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеграм-канал телеканала ТНТ✓ Надежный источник

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