"Невозможно отменить": почему Волочкову нельзя наказать за выходку с Джигурдой

Скандальное видео с участием двух звезд ошарашило интернет. Стало известно, почему Анастасию Волочкову не следует наказывать за ее действия.

На днях в Сеть попало видео, на котором звездные друзья отдыхают. Поначалу все выглядит очень даже забавно. Однако в один момент танцы сменяются на более пикантную сцену. Никита Джигурда решает стянуть со спортсменки брюки. Затем женатый актер начинает одаривать Анастасию Волочкову поцелуями между ног.

Мнения по поводу скандального видео разделились. Например, волонтеры движения "Ветераны России" потребовали отменить концерты артистки балета. Однако есть и те, кто посочувствовал Анастасии Волочковой. Ксения Бородина пожалела коллегу по цеху и порекомендовала ей задуматься о своем здоровье ради себя любимой.

Не остался в стороне и один из главных сплетников отечественного шоу-бизнеса. Рустам Солнцев объяснил, почему Анастасию Волочкову нельзя наказать за выходку с Никитой Джигурдой. По словам экс-участника "Дома-2", "невозможно отменить" балерину, потому что она сама себя отменила много лет назад. Он убежден, что артистка добилась этого самостоятельно своими выходками.

"Как вообще можно отменить уже давным-давно отмененное?", – поделился Рустам Солнцев в беседе с Пятым каналом.

Стоит отметить, что до сих пор непонятно, кто распространил видео в Сеть. Артистка убеждена, что это дело рук Никиты Джигурды. Однако сам музыкант свою вину не признает и считает, что обвинения Анастасии Волочковой необоснованны.



