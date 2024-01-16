Тайну Василия Ланового раскрыли в день его 90-летия

Художник по костюмам фильма "Офицеры" Эмма Малая рассказала, как работала с Василием Лановым.



Ровно 90 лет назад, 16 января 1934 года, родился один из ярчайших представителей старой советской актерской школы, знаток художественного слова, театральный гуру, народный артист Советского Союза и Герой труда РФ Василий Лановой. Карьера будущей звезды началась в 13 лет с театральной студии. За годы творчества актер снялся во многих отечественных картинах.

Павел Корчагин из одноименного фильма, капитан Грей из "Алых парусов", Вронский из "Анны Карениной", Курагин из "Войны и мира" – все это Василий Лановой. С каждой сыгранной ролью артист становился все популярнее и популярнее. Однако народная любовь всесоюзного масштаба пришла к нему после легендарного фильма "Офицеры".

Для многих этот факт так и остался тайной, но звезда могла и вовсе не сыграть в знаменитой картине. В день юбилея завесу приоткрыла Эмма Малая – художник по костюмам фильма "Офицеры". Как пишет gazetametro.ru, Василий Лановой изначально скептически отнесся к роли Ивана Вараввы: мол, кого там играть. Однако режиссеру картины удалось его переубедить.

"Эмоциональный стержень фильма – это именно Василий Лановой", – подчеркнула Эмма Малая.

По ее словам, генеральскую форму для артиста сшили в генеральском ателье на Фрунзенской набережной. Было очень важно, чтобы форма на экране полностью сосуществовала оригинальной. Однако Василий Лановой остался недоволен необходимостью постоянно примерять сценический костюм, который то и дело приходилось перешивать и подгонять по его пропорции.