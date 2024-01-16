Алла Пугачева отдала дать памяти народному артисту СССР Юрию Соломину. Худрука Малого театра проводили в последний путь 15 января.

Беззаботная старость, на которую рассчитывала сбежавшая из России Алла Пугачева, так и не состоялась. Пока народная артистка СССР, отказавшись от бизнеса и выступлений, нянчилась с детьми и вела домашнее хозяйство, ее муж-иноагент колесил по миру.

Максим Галкин* за последние два года сильно увлекся политикой, поэтому выступает в основном с неуместными заявлениями, а не шутками и пародиями. Так или иначе, шоумену приходится много работать, чтобы удовлетворять аппетиты Примадонны.

После эскалации конфликта в Израиле Алла Пугачева не захотела постоянно прятаться в бункере с детьми и переехала на Кипр. В целом же она не сожгла мосты с Россией. С момента отъезда она уже появлялась на родине, например, чтобы проводить в последний путь Валентина Юдашкина.

В понедельник, 15 января, звезда вновь отметилась в столице. Певица отдала дать памяти народному артисту СССР Юрию Соломину. Художественного руководителя Малого театра не стало 11 января, а вчера его проводили в последний путь.

Неужели Примадонна опять вернулась в Россию? Этим вопросом могли задаться те, кто посетил похороны маэстро на Троекуровском кладбище. Дело в том, что певица прислала огромный венок с белой лентой. Надпись гласила: "Юрию Соломину от Аллы Пугачевой". Однако сама она на траурную церемонию, да и вообще в страну не приезжала.

*В РФ признан иноагентом