После заявления о бегстве из России Лолита раскрыла планы на жизнь

После участия в "голой" вечеринке Лолита Милявская подверглась жесткой критике и лишилась возможности выступать.

Певица, актриса, телеведущая, продюсер – за годы активного творчества Лолита Милявская смогла построить в России блестящую карьеру и собрать многомиллионную армию поклонников. Однако во мгновение ока все ее достижения накрылись медным тазом. Народ не простил своей любимице участия в "голой" вечеринке.

Нарочито вульгарное поведение Лолиты Милявской, Филиппа Киркорова, Ксении Собчак, Анастасии Ивлеевой и других звезд в непростое для страны время вызвало огромный скандал. За волной критики последовали реальные санкции. К примеру, поп-короля вырезали из новогодних эфиров, а исполнительница хита "Ориентация север" осталась без концертов.

Ожидаемо на почве народного негодования расплодились всякие спекулянты. Так, некая гадалка слетала предсказание на картах таро, мол Лолита Милявская покинет Россию. На самом деле подобного жеста ожидали от певицы после того, как из страны уехал Филипп Киркоров.

Однако звезда отнеслась к предсказанию с иронией. Она опубликовала кадры с мистическим процессом в своих социальных сетях, сопроводив комментариями. Артистка публично сделала заявление о бегстве из России. Певица подчеркнула, что не собирается этого делать.

Позже она опубликовала еще одно видео, в котором коротко раскрыла планы на жизнь. Лолита Милявская отметила, что у нее много домашней работы. Кроме того, артистка собирается уделить больше времени дочери и матери.