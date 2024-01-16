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Вторник 16 января

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Черненькая мохнатка: Малышева показала киску на публике

Черненькая мохнатка: Малышева показала киску на публике
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Елена Малышева никогда не стеснялась неоднозначного поведения на публике, за что даже подвергалась критике со стороны других медиков.

Популярная телеведущая Елена Малышева является, возможно, самым известным российским врачом. Будучи доктором медицинских наук, она активно занимается популяризацией науки и поддержкой коллег. За ее деятельностью сегодня следят миллионы поклонников.

Елену Малышеву россияне знают прежде всего по программе "Жить здорово!" на Первом канале. Передача приобрела популярность, в том числе, благодаря уникальной манере ведущей. Будучи довольно титулованным человеком, медик никогда не стеснялась появляться на публике в довольно неоднозначных или даже комичных образах.

К слову, иногда Елена Малышева даже подвергает критике со стороны коллег. Некоторые врачи полагают, что она подходит к медицинским вопросам не очень профессионально. Так или иначе, рейтинговая программа приходится россиянам по душе вот уже восемь лет.

Скриншот: программа

В выпуске от 16 января 2024 года главный телевизионный доктор страны вновь удивила публику. Елена Малышева принесла в студию и показала киску. Она держала черное мохнатое животное и гладила его. Соведущий Герман Гандельман тоже взял в руки кота. Доктора, в частности, рассказали, что домашние животные могут помочь людям снизить давление*.

*Редакция "Дни.ру" рекомендует при высоком давлении и других недугах обращаться за помощью к врачам, а не заниматься самолечением

16 января 2024, 13:17
Елена Малышева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Первый канал✓ Надежный источник

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