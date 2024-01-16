Черненькая мохнатка: Малышева показала киску на публике

Популярная телеведущая Елена Малышева является, возможно, самым известным российским врачом. Будучи доктором медицинских наук, она активно занимается популяризацией науки и поддержкой коллег. За ее деятельностью сегодня следят миллионы поклонников.
Елену Малышеву россияне знают прежде всего по программе "Жить здорово!" на Первом канале. Передача приобрела популярность, в том числе, благодаря уникальной манере ведущей. Будучи довольно титулованным человеком, медик никогда не стеснялась появляться на публике в довольно неоднозначных или даже комичных образах.
К слову, иногда Елена Малышева даже подвергает критике со стороны коллег. Некоторые врачи полагают, что она подходит к медицинским вопросам не очень профессионально. Так или иначе, рейтинговая программа приходится россиянам по душе вот уже восемь лет.
В выпуске от 16 января 2024 года главный телевизионный доктор страны вновь удивила публику. Елена Малышева принесла в студию и показала киску. Она держала черное мохнатое животное и гладила его. Соведущий Герман Гандельман тоже взял в руки кота. Доктора, в частности, рассказали, что домашние животные могут помочь людям снизить давление*.