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Вторник 16 января

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Гузеева в эфире Первого канала зачитала переписку с любовницей мужа

Гузеева в эфире Первого канала зачитала переписку с любовницей мужа
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Лариса Гузеева шокировала россиян, когда не постеснялась открыть завесу и выложить подробности отношений на всю страну.

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева сегодня является одной из самых популярных телеведущих в нашей стране. К ее персоне приковано внимание миллионов фанатов, у которых звезда прочно ассоциируется с программой "Давай поженимся!". Артистка смогла построить блестящую карьеру на телевидении и помогла сойтись сотням, если не тысячам, пар.

Однако личную жизнь самой Ларисы Гузеевой нельзя назвать идеальной. Она была жената трижды. За жизнь и здоровье первого супруга, страдающего от наркозависимости, актриса боролось очень долго, но в итоге сдалась и развелась. Позже он умер от передозировки.

Второй брак не спас даже общий сын. Формально отношения были зарегистрированы за несколько дней до родов, но Лариса Гузеева очень быстро подала на развод. С третьим супругом артистка живет уже четверть века. Возможно, непростая судьба и большое количество жизненных трудностей дали ей дар решать чужие проблемы и соединять одинокие сердца.

Союзом двух сердец закончился и выпуск программы "Давай поженимся!" от 16 января 2024 года. Искать любовь на проект пришла сорокалетняя маркетолог Ольга. Долгое время женщина не верили, что муж ей изменяет, а когда вскрылась правда, она развелась.

Лариса Гузеева в эфире Первого канала зачитала переписку главной героини с любовницей мужа, чем шокировала зрителей. Благо, унижения остались позади – Ольга выбрала себе жениха. Им стал 47-летний майор полиции запаса по имени Есентай.

16 января 2024, 13:04
Лариса Гузеева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Первый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

SHAMAN, Гузеева и другие: что не умеют делать звезды шоу-бизнеса

Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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